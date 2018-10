'Regresa' Morena autonomía a la CRE y CNH

Ciudad de México— La intención de quitar autonomía técnica a las comisiones Reguladora de Energía (CRE) y a la Nacional de Hidrocarburos (CNH) será desechada por el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.



En una reunión de la Comisión de Energía, su presidente Manuel Rodríguez González, diputado por Tabasco de ese partido, adelantó ayer que en la discusión de la Ley Orgánica de la Administración Pública, presentada el 19 de octubre y que está por aprobarse, se retirará ese tema.



"De manera extraoficial esa parte de la Iniciativa se retira, es decir, no va a ser tema. El resto de lo que presentó nuestro coordinador, Mario Delgado, va a mantenerse firme, pero esa parte específica respecto a la autonomía de los órganos reguladores ya no va a presentarse", adelantó.



La comisión legislativa se reunirá hoy con los comisionados de la CRE, que preside Guillermo García Alcocer.



La propuesta para que la CRE y la CNH estuvieran bajo control de la Secretaría de Energía fue criticada por distintos organismos empresariales, incluso por la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de Energía.



"Es un tema superado en cuanto a que esa hipótesis no se va a concretar", afirmó Rodríguez González en la reunión con los integrantes de la Comisión.