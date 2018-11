Ampara SCJN a grupo de braceros que exigen 5 mmdp

Ciudad de México- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a un grupo de trabajadores del campo, que formaron parte del Programa Bracero entre 1942 y 1964, para que la Secretaría de Gobernación (Segob) les responda sobre su demanda para la devolución de aproximadamente 5 mil millones de pesos.



En su demanda, los extrabajadores migrantes afirmaron que dicha cantidad, equivalente a 10% de sus respectivos salarios que les fueron descontados durante el tiempo que laboraron en los Estados Unidos.



Y es que la Segob afirmó que no podía atender la petición porque carecía de facultades para ello, y que sólo podía resolver cuestiones relacionadas con el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos aprobado por el Congreso de la Unión.



“La respuesta no fue congruente con lo solicitado, toda vez que la Secretaría de Gobernación dejó de considerar que el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos fue creado precisamente para atender las demandas de ese grupo social”, concluyó la Segunda Sala.



Ante esta decisión de los ministros del máximo tribunal del país, la Secretaría de Gobernación deberá estudiar nuevamente la petición de los quejosos y emitir una nueva respuesta que sea congruente con lo solicitado.



“Al no exhibir las autoridades responsables prueba fehaciente de la que se observe que dieron contestación a la petición formulada por la parte quejosa mediante escrito de trece de mayo de dos mil quince, dejan en estado de indefensión a la quejosa, no permitiéndole cerciorarse de si consta por escrito, que conozcan los motivos y fundamentos, otorgando certeza sobre el actuar del gobernante; por ello, resulta incuestionable que violentó el artículo octavo constitucional”.