Débiles, con fiebre...niños viajan con la Caravana Migrante

Ciudad de México.- Aunque el presidente Donald Trump recientemente tuiteó que la caravana migrante de más de 5 mil centroamericanos está formada por algunos "malhechores y pandilleros muy malos", un puñado de expertos y defensores de inmigración dijeron a HuffPost que ese no es el caso.



La realidad, según algunos expertos, es que la caravana está llena de niños que se han embarcado en un viaje físico y mentalmente agotador para escapar de situaciones que ponen en peligro su vida en Centroamérica. Alrededor de la mitad de las aproximadamente 4 mil personas en la caravana son niños, con edades que van desde bebés de un mes hasta adolescentes.



El viaje que lleva más de dos semanas y que sigue en tránsito en el sur de México, a veces involucró caminar hasta siete horas a temperaturas de 40 grados sin acceso a agua limpia. Los inmigrantes se ven obligados a dormir en el suelo y no tienen suficientes mantas.



La caminata ha dejado a los niños deshidratados, débiles y enfermos, según defensores y pediatras. El grupo está tan agotado que el miércoles se detuvieron por un día en Juchitán, Oaxaca, una ciudad del sur de México, para descansar y con la esperanza de que los autobuses los llevaran a Ciudad de México.



"Estos son seres humanos", dijo Alex Mensing, organizador de Pueblo Sin Fronteras, el grupo de derechos de inmigración que organizó la caravana. "Los niños en la caravana no saben lo que significa una frontera".



Mensing y otros le dijeron a HuffPost que el uso de Trump de la caravana de migrantes como arma política, incluido el anuncio de que enviará a la frontera a 5 mil 200 soldados, ignora el sufrimiento real de los niños vulnerables.





"Pueden morir"

Un arduo viaje

Lo que vimos es gente desesperada", dijo Mendoza sobre los cuatro días que pasó con la caravana. "Estaban angustiados y en el calor".





Manuel Valenzuela, un pediatra con sede en El Paso que trabaja como voluntario en la caravana, dijo que su mayor preocupación es la propagación de enfermedades infecciosas, algo que puede suceder fácilmente en grandes grupos con acceso limitado a la higiene.Los migrantes que duermen en el pavimento a menudo no tienen fácil acceso a las regaderas, y hasta hace poco, cuando las organizaciones de derechos humanos entregaban suministros, no tenían jabón ni desinfectante de manos disponible, dijo Valenzuela. Debido a que no hay suficientes médicos que viajen con el grupo para tratar a miles de personas, un brote masivo de enfermedad podría ser fatal para los niños y ancianos, que tienen sistemas inmunológicos más débiles.Valenzuela se ha centrado en medidas preventivas, como usar un megáfono para recordar a las personas que se laven las manos. Hasta ahora, dijo, no ha visto a nadie con una condición de salud crítica.Aún así, dijo, los niños padecen enfermedades gastrointestinales (que causan fiebre, diarrea y vómitos); deshidratación, que ha llevado al desmayo; y bronquitis, que ha dificultado la respiración de los niños.Dos niños han sido hospitalizados esta semana.El lunes, Valenzuela dijo que los médicos llevaron a un niño de 4 meses con bronquitis al hospital. El martes, Verónica Abreu Rivera, asistente del proyecto para el Instituto de Mujeres en Migración, dijo que una niña de 15 años fue llevada al hospital por un problema cardíaco.Muchos de los problemas de salud de los niños se derivan de caminar o ser cargados por sus padres durante horas y horas bajo el sol.Mensing dijo que la caravana intenta abandonar su campamento a las 3 am para evitar el calor, pero las temperaturas a menudo pueden subir más de 32 grados rápidamente.Algunos defensores que viajaron con la caravana le dijeron a HuffPost que durante la mayor parte del viaje, los migrantes no han tenido un acceso constante al agua potable, lo que significa que los niños bebieron agua contaminada que los enfermó o se deshidrataron. (La semana pasada, UNICEF les proporcionó 20 mil litros de agua potable).Carlos Mendoza, el administrador de contenido de Amnistía Internacional de las Américas, recordó haber visto a un niño descalzo desmayarse mientras sostenía la mano de su madre en Tapachula, una ciudad del sur de México.Mendoza dijo que la madre recogió rápidamente a su hijo y comenzó a abanicarlo con las manos. Dijo que vio a otro niño pequeño desmayarse en la parte trasera de un camión lleno de gente mientras un adulto se apresuraba a salpicar la cara del niño con agua.Rocio Núñez, gerente de medios de UNICEF en México, dijo la semana pasada que conoció a una madre que huyó de la violencia de pandillas en Honduras con sus dos hijos, uno de los cuales tiene síndrome de Down y una afección cardíaca.La niña de 15 años luchaba por mantenerse a la par del grupo, y Núñez dijo que la madre envió a su hijo mayor para ver si el próximo destino tenía comida y refugio. También trató de que los locales manejaran en la misma dirección, según Núñez.Otros dijeron que muchos padres han tratado de encontrar un viaje para que sus hijos hagan el recorrido más fácil.Pero eso conlleva sus propios peligros: según los informes locales, un joven de 22 años y otro de 35 años han muerto al caerse de los camiones.Además de las preocupaciones físicas, a algunos médicos les preocupa cómo la caravana está afectando la salud mental de los niños.La pediatra Julie Linton, portavoz de la Academia Estadounidense de Pediatría, dijo que los niños que ya han sido traumatizados por la violencia en su hogar a menudo se vuelven a traumatizar por su viaje a Estados Unidos."Están enfrentando un estrés extremo", dijo, y agregó que sus padres a menudo están demasiado preocupados con la logística para brindarles el apoyo emocional que necesitan para sentirse seguros.Aún así, dijo Linton, aunque la caravana puede ser una experiencia angustiosa, la mayoría de los niños huyen de situaciones aún más peligrosas que involucran pandillas o violencia doméstica.