Llegan las 'Calabaconchas' y con ellas nuestra hambre y antojo

Estos últimos meses descubrimos con asombro extrañas pero deliciosas combinaciones en la repostería mexicana.



Primero surgió la 'manteconcha', una fusión de la mantecada con la concha, luego el 'mantemuerto', concha con pan de muerto, posterior a eso las 'donchas', una dona con cobertura de concha y hasta la 'conchamacos' una enorme concha con 'hijitos'.



Sin embargo, como bien sabes, cuando los mexicanos nos obsesionamos con un tema no hay nada que nos frene y aunque pensamos que el tema del pan dulce ya había terminado, estábamos muy equivocados.



Ad hoc con las fechas de Halloween y Día de Muertos, recientemente se dio a conocer en redes el nuevo pan: La Calabaconcha.



Sí, como te estás imaginando, es una concha 'disfrazada' de calabaza.



La creación se la debemos a la panadería "La Especial" en San Pedro Coahuila y la fotografía que las ha hecho famosas en redes sociales fue publicada por una página de Facebook con la siguiente leyenda:



México no domina el mundo porque no quiere".