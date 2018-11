Quiere Morena recuperar confianza de empresarios

Ciudad de México- El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, presentó 10 puntos con los que se busca recuperar la confianza de empresarios y de los mercados tras la cancelación de la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional en Texcoco.



Aseguró que ninguna empresa tendrá pérdidas y tampoco las habrá con los tenedores de bonos y de la Fibra E.



Incluso, aseguró que nunca más se volverá a hacer una consulta ciudadana como la realizada la semana pasada, fuera de la ley.



Delgado resaltó que habrá un paquete económico responsable, apegado a los equilibrios macroeconómicos y en el cual se cubrirán todas las posibles pérdidas por la cancelación de la obra.



"Respecto a todos los contratistas que están involucrados en el proyecto del Aeropuerto de Texcoco, ya se está teniendo un diálogo con ellos para ver cuál es la decisión que se va a tomar", dijo tras la reunión que ayer se llevó a cabo entre el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, y los miembros del próximo Gabinete y los coordinadores parlamentarios en el Congreso.



"Y en el caso que ellos decidan retirarse y solicitar una indemnización, en el Presupuesto de Egresos 2019 vendrán los recursos necesarios para cancelar esos contratos en el caso de que sea necesario, o a partir del acuerdo apegado a la ley que lleguen con el nuevo Gobierno de la República. De tal manera que ningún inversionista va a perder dinero".



Dijo que los tenedores de los bonos que se emitieron por 6 mil millones de dólares para financiar el Aeropuerto de Texcoco tienen su rendimiento garantizado, porque está basado en la generación de ingresos a partir del TUA, del actual Aeropuerto de la Ciudad de México, tal como está establecido en los contratos que son públicos".



Agregó que en el caso de los tenedores de la Fibra E del Aeropuerto, que fue otro instrumento utilizado para financiamiento, éste también tiene su mecanismo para garantizar su retorno adecuado.



Recordó que incluso ahí había una previsión de que en caso de que se extendiera la construcción del Aeropuerto o se cancelara, se acelerarán los flujos de ingresos para que ellos no registraran ninguna pérdida.



Frente a la devaluación del peso, la caída de la Bolsa Mexicana de Valores y la preocupación de calificadoras, aseguró que el Gobierno electo sí ha actuado con responsabilidad para generar factores de certidumbre e incentivar la inversión y el desarrollo económico.



Resaltó el acompañamiento, desde los primeros días de julio, de la negociación que terminó exitosamente en el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.



Destacó el diálogo permanente con el sector empresarial, también desde julio, por medio de un acercamiento con todas las cámaras empresariales.



Agregó el compromiso para combatir la corrupción, como la iniciativa en Cámara de Diputados para eliminar el fuero constitucional a los servidores públicos, empezando por el Presidente.



En el Senado de la República, mencionó, se ha propuesto la iniciativa para que la corrupción sea un delito grave.



Anunció que la próxima semana se van a instalar en conferencia las comisiones de Justicia del Senado y de la Cámara de Diputados para avanzar en la iniciativa de la Ley de la Fiscalía General.



"El fin es que tengamos una institución que combata de manera efectiva la tremenda impunidad que existe en el País y podemos tener un verdadero Estado de Derecho", aseveró.



"No hay nada que genere más certidumbre para la inversión que un Estado de Derecho eficaz, que no tenemos desafortunadamente en el País", comentó.



Otro compromiso, explicó, es trabajar en un Gobierno austero, eficaz, transparente y cercano a la gente.



Explicó que la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos será la base para todo el capítulo de servicios personales del Presupuesto de Egresos 2019.