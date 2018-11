Rosario Robles será acusada de desvío de recursos: senadoras

Ciudad de México.- Senadoras de oposición le aseguraron a Rosario Robles Berlanaga, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que las acusaciones por el desvió de millones de pesos a su paso también por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), no quedarán impunes, que hallarán a los culpables y que la presente administración federal será recordada como el "sexenio de la impunidad".



En la comparecencia de la secretaria ante las Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social y de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda de la Cámara Alta para el desglose del Sexto Informe de Gobierno, LillyTellez, senadora por Morena, le advirtió a Robles Berlanga que no huya del país, porque en la próxima administración federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador, será acusada por abuso de poder.



"No huya, Rosario, no huya. En 30 días usted va a pagar el fuero, la patria le demanda que no huya del país, la patria le demanda que usted esté en México para enfrenar la justicia. Usted será acusada por abuso de poder. En este escaño, yo represento al estado de Sonora, el estado de Sonora no tiene preguntas que hacerle a ustedes, el estado lo único que le demanda como el resto de la patria es que no huya de México cuando usted pierda el fuero", señaló desde su asiento.



Verónica Delgadillo García, senadora de Movimiento Ciudadano, recordó a Martha Tagle, diputada del mismo partido, al señalar que "como dijo mi compañera Martha Tagle, no se equivoque, no se equivoque otra vez, porque venimos aquí a ver su desempeño en las secretarías en las que estuvo a cargo y le invito a hacer un recuento: Elba Esther Gordillo fue liberada; (Javier) Duarte sólo pasará tres años en la cárcel; Emilio Lozoya no está siendo investigado por Odebrecht; Enrique Peña Nieto fue disculpado por la "Casa Blanca". Que su nombre no esté en la lista de las investigaciones, créame que esto reafirma que este es y ha sido el sexenio de la impunidad".



"Mire secretaria, usted no es víctima de violencia de género, ustedes forman parte de la peor generación de políticos que ha tenido la historia de nuestro país", agregó.



Delfina Gómez Álvarez, legisladora de Morena, manifestó que se suma a las demandas por esclarecer el desvío de dinero público, por lo que "no descansaremos hasta no tener al culpable que ha hecho de que dinero que tiene que ir a los pobres y gente marginada no ha llegado".