Tardarían 10 años estudios de Santa Lucía

Ciudad de México- Aunque el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, prometió que en 3 años tendrá en operaciones simultáneas tres aeropuertos en el Valle de México, todavía faltan estudios que validen el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, mismos que estarían listos en 10 años, según expertos.



El futuro Mandatario anunció que se construirá un aeropuerto comercial con dos pistas en la Base Militar de Santa Lucía, se mejorará el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y se reactivará el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), y que las tres terminales estarán en operaciones simultáneas en 3 años.



Sin embargo, MITRE, organismo especializado en aeronáutica del MIT, sostuvo que los estudios de aeronavegabilidad necesarios para Santa Lucía tardarán 10 años, debido a que es el periodo promedio que se requiere para analizar una propuesta que parte de cero y a que con las condiciones en las que actualmente está el AICM sería riesgosa la operación simultánea. Todo esto mientras la falta de capacidad aérea se agrava.



María Larriva, experta en control de tráfico y accidentes aéreos, coincidió en que para que la Base Militar de Santa Lucía opere como aeropuerto comercial requiere que se realicen diversos estudios de aeronavegabilidad, porque éstos no existen, y estarán listos dentro de 5 y 10 años.



"Los que sí existen son los que se hicieron para el aeropuerto de Tizayuca, pero no para Santa Lucía, es otra zona, es otro aeropuerto, así que se debe empezar de cero.



"Pero estos estudios tardarán al menos 5 años si no es que 10, entonces es mentira que el aeropuerto en Santa Lucía estará listo en 3 años como lo dijo (Andrés Manuel) López Obrador. Texcoco ya tenía estudios de 18 años y ahora hay que comenzar de nuevo", sostuvo quien fuera controladora de tráfico aéreo en el AICM.



A esto se suman los temas del traslado de la base militar y la zona habitacional del Ejército, que no ha sido detallado en el plan del Presidente electo, comentó.



Además, aunque esta solución se ponga en marcha, realmente será funcional durante una década, aseveró Mauricio Rodríguez Aguilera, secretario general de Prensa de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) de México.