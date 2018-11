Va AMLO por nueva política de drogas

Ciudad de México.- El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador presentará la próxima semana el plan nacional por la pacificación y la seguridad, que incluirá una nueva política en materia de regulación de las drogas.



Antes de partir a su finca de Palenque, en Chiapas, López Obrador expresó que respeta el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que permite el uso lúdico de la mariguana para fines personales a través de la solicitud de un amparo.



"Hay que respetar las decisiones de la Suprema Corte, hay que respetar el estado de derecho, es lo que puedo decirles", indicó al arribar al arribar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).



Antes, desde su cuenta de Facebook y Twitter, el presidente electo difundió un video de casi media hora en el que también hizo referencia al tema de la seguridad y al presupuesto para el 2019.



Vamos también a garantizar recursos para la seguridad pública porque es un problema grave el de la inseguridad, el de la violencia.



"Ya tengo bien definido el plan para garantizar la paz, para que no haya tantos homicidios, que no haya tibia, secuestros, que no se padezca de inseguridad y de violencia. La semana que viene voy a dar a conocer ya el plan de seguridad nacional", expresó.