Marginales, avances de reforma educativa: Auditoría Superior

Ciudad de México- En 2017, el gobierno federal gastó 3 mil 537 millones 447 mil 300 pesos para los principales programas de la reforma educativa. Sin embargo, sólo se obtuvieron progresos "marginales", no se cumplió con lo prometido ni se determinó que los programas funcionaran, o en el caso de la capacitación para docentes, para pagar cursos cuya impartición no se acreditó, estableció la Auditoría Superior de la Federación (ASF).



Al analizar los programas de autonomía escolar, bebederos escolares, reforma educativa, inglés en las escuelas y capacitación a docentes, el auditor Superior de la Federación encontró que hubo "avances marginales" en la construcción de infraestructura; no se construyeron los bebederos que se habían prometido; no se podrá cumplir el objetivo de que en 20 años todos los niños sean bilingües; tampoco se determinó si las escuelas fortalecieron su autonomía escolar y se pagaron capacitaciones inexistentes para docentes.



En la cuenta 2017, el auditor encontró que se erogaron recursos por 13 millones 833 mil de pesos para el pago de 16 cursos de capacitación para docentes de educación básica y media superior, "los cuales no cuentan con la documentación que acredite su impartición, así como la población objetivo que resultó beneficiada con dichos cursos".



Sobre la capacitación a los docentes, se invirtieron 410 millones 934 mil 900 pesos en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente en Educación Básica y Media Superior. Este recurso se utilizó para pagar 16 cursos de capacitación que no cuentan con documentos para acreditar que se impartieron ni con la población beneficiada con dichos cursos. Se utilizó dinero en gastos no autorizados por el programa; hubo recursos cuyo destino no se acreditó ni comprobó; en otros, no se proporcionó documentación que evidenciara que serían utilizados para cubrir el pago de los compromisos relacionados con el programa.



Hubo pagos improcedentes porque se cubrieron cuotas de capacitación a 774 docentes que se encontraban inscritos más de dos veces en un mismo curso, y pagos para cubrir el costo por la capacitación de 439 docentes que habían sido beneficiarios de los mismos cursos el año anterior, lo cual va en contra de las convocatorias para estos cursos.



Desde 2014, la Secretaría de Educación Pública (SEP) instrumentó el Programa de la Reforma Educativa (PRE) para que las comunidades de las escuelas públicas de educación básica tuvieran dinero para tomar decisiones sobre sus planteles y apoya a las supervisiones escolares de zona para fortalecer esta autonomía de gestión escolar.