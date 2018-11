Mete reversa Yunes a sacar caravana de Veracruz

Tras ofrecer transporte a migrantes, Yunes les pide quedarse en albergues de Veracruz; dice que no sería correcto enviarlos a la CDMX, donde hay desabasto de agua. pic.twitter.com/XF4vRR2XAI



— AnimalPolitico.com (@Pajaropolitico) 3 de noviembre de 2018

Tras ofrecer transporte a los migrantes centroamericanos a la Ciudad de México, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, metió reversa.En un segundo mensaje, reconoció que la capital del país atraviesa por una contingencia de agua."No se trata de pasar la papa caliente de una mano a la otra o de un Estado al otro, se trata de ir al fondo del tema", dijo."Ofrecí darles apoyo para trasladarse a la Ciudad de México, pero la Ciudad de México enfrenta hoy, todo el fin de semana, y probablemente hasta el lunes o martes de la próxima semana, un problema grave de abasto de agua que afecta a más de 7 millones de personas; no sería correcto que agraváramos aún más esta situación".En este sentido, ofreció a la caravana que mientras los problemas de agua se resuelven y en espera de una solución de fondo al tema migratorio, acepten la invitación para ir a alguna ciudad de Veracruz más hacia el sur."Una ciudad grande, donde podamos tener instalaciones adecuadas que les brinden sobre todo seguridad; seguridad para ellos, y seguridad para sus niños, también más seguridad para nuestra gente que me lo está demandando", añadió.Indicó que unas 5 mil personas se encuentran en pequeñas ciudades del sur del Estado."Es cierto que se trata de un tema humanitario y así lo hemos atendido, alimentación, salud, agua potable, seguridad, están resueltos; pero es cierto también que se trata de un problema institucional que hay que resolver de fondo", expresó.Sin embargo, Gina Garibo, de la organización Pueblos Sin Fronteras, quien auxilia a la caravana, aseguró que tenían garantizado el suministro del líquido."Por múltiples gestiones que ya hizo el Puente Humanitario, se tiene garantizado el suministro de agua en la Ciudad de México, en el lugar donde vamos a estar y mañana se termina el recorte de agua, entonces en términos concretos no tiene por qué haber ningún problema, salvo que se haya retirado su voluntad política", dijo.