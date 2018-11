Plantea Morena legalizar cannabis

Ciudad de Morena.- La senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero, prepara una iniciativa de ley encaminada a regular el uso recreativo de la mariguana.







La propuesta de ley, adelantó la legisladora tras conocerse la jurisprudencia que estableció la Suprema Corte, estará encaminada a normar la producción, comercialización y distribución de la cannabis.



"Nosotros vamos caminando hacia allá, precisamente hacia la regularización del uso, no solamente medicinal, sino del uso recreativo o recreacional de la mariguana. Y lo digo de corazón: lo festejamos. La Corte está sentando un precedente maravilloso para que caminemos en ese rumbo, en esa vía.







"Ahorita, nada más, los que estén amparados, por supuesto. Pero nosotros vamos a caminar en la normativa que pueda implicar ya la producción, la comercialización y la distribución de la marihuana", planteó la próxima titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).







El coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, reconoció que los legisladores acompañarán la propuesta de Sánchez Cordero.







"La Corte sienta un precedente para que pueda trasladarse ese criterio y que demos un gran paso en materia de regulación, para permitir el consumo lúdico de la mariguana, a partir del autocultivo y para consumo personal, que son los criterios que hasta el momento permitió la Corte.







"Hace algunos años hubo avances importantes para regular el uso medicinal y terapéutico de la mariguana, a mí me tocó en el Senado de la República. Pero se quedó ese pendiente del uso lúdico.







"Hemos visto avances en Canadá, en Estados Unidos, que hacen frontera con nosotros, como el caso de California, entonces claramente ya había una regulación muy diferente", reconoció Delgado.







El Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, se pronunció en el mismo sentido.







"Es momento de cambiar la lógica, porque lo que mata a nuestros jóvenes es el trasiego, no el consumo. Acabemos con los tabús: ¡legalización ya!", planteó el Mandatario priista, durante su participación en la instalación de la 62 Legislatura de Jalisco.







"En los próximos años Jalisco seguirá teniendo un Gobierno y un Congreso progresista, que sirva de ejemplo nacional en la ampliación de derechos y libertades", dijo.