Con lluvia, segunda caravana de migrantes avanza hacia Pijijiapan

Pijijiapan, Chis.- Los centroamericanos que integran la Segunda Caravana del Migrante partieron en la madruga de Mapastepec, en medio de una pertinaz lluvia, con el objetivo de alcanzar el municipio de Pijijiapan.



Los primeros inmigrantes alcanzaron el punto conocido como El Manguito, del municipio de Pijijiapan, para pasar en grupo, en la garita del Instituto Nacional de Migración (INM), que se conoce como Echegaray y de ahí avanzar otros siete kilómetros hacia la cabecera municipal.



Los centroamericanos pernoctaron en la Unidad Deportiva de Mapastepec, pero a las 03:00 horas, cuando tenían previsto salir hacia Pijijiapan, empezó a llover, pero aun así, unos mil 500, en su mayoría hombres, optaron por salir a la carretera federal número 200.



Fue hasta las 07:00 horas, que otros 500 hombres, mujeres y niños abandonaron el albergue, para avanzar hacia Pijijipan, pero sólo unos 45 minutos de caminata, la lluvia ceso.



Esta mañana, los extranjeros se han concentrado en El Manguito, para pasar en conjunto en la garita del INM de Echegaray.



Mientras tanto, la Tercera Caravana del Migrante descansa en el municipio de Metapa de Domínguez y espera partir hacia Tapachula, un trayecto de 23 kilómetros que pretenden recorrer en unas cinco horas.



La Segunda Caravana del Migrante estuvo acompañada por el director de Pueblos sin Fronteras, Irineo Mújica, quien coordinó que las familias abordaran con orden los vehículos del transporte público, particulares y de carga.



En conferencia de prensa dijo que el éxodo del migrante "es un calvario", con gente que está lastimada por la caminata, pero "estamos contentos porque la población de México los ha acogido, les ha dado comida, los ha curado; realmente se ha visto la solidaridad".



Confirmó que la Primera y Segunda Caravana del Migrante se reunirán en Ciudad de México, pero no hay día previsto para el encuentro, ambas están a más de 400 kilómetros de distancia.



El encuentro será en cualquier parte de la capital del país, "pero la intención es alcanzar la otra Caravana y llegar a la Ciudad de México, donde se buscará sacar un acuerdo que sea sensible y que sea para el bienestar de todos los inmigrantes".



Se busca que los centroamericanos puedan continuar con documentos hacia la frontera norte, pero sino, entonces pueden quedarse "en cualquier parte de la República Mexicana, hasta que ellos estén listos, porque llegar a llegar a la frontera y abarrotarla, no es la solución".



"Buscamos soluciones sensibles y esperamos que esto suceda", agregó el Mújica.