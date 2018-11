Detiene a caravana migrante 'sequía' en CDMX

Veracruz— Cuando alistaba su salida rumbo a la Ciudad de México en camiones ofrecidos por el Gobierno de Veracruz, la caravana de migrantes tuvo que frenar su paso.



La razón esgrimida para detener a la caravana fue que ante la crisis de agua que vive la capital del país no había condiciones para su arribo y permanencia.



"Ofrecí darles apoyo para trasladarse a la Ciudad de México, pero la Ciudad de México enfrenta hoy, todo el fin de semana, y probablemente hasta el lunes o martes de la próxima semana, un problema grave de abasto de agua que afecta a más de 7 millones de personas; no sería correcto que agraváramos aún más esta situación", declaró el gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes.



Tres horas antes de este anuncio, Yunes había garantizado a la caravana trasladarlos en 160 autobuses a la Ciudad de México.



"Es muy importante que los migrantes puedan moverse pronto de Veracruz hacia otro lugar. Por eso, les ofrecimos también transporte, para que -si es posible- el día de mañana 3 de noviembre puedan trasladarse a la Ciudad de México o al lugar que ellos deseen", dijo ayer Yunes a las 17:30 horas en una comunicación por video.



Yunes explicó que esa decisión se tomó en una reunión con funcionarios estatales y federales porque como gobernador era prioritario "mantener la seguridad y la salud de los veracruzanos".



Ante este primer anuncio, en la caravana migrante hubo festejo con porras a México; los centroamericanos fueron convocados para salir este sábado a las 5 de la mañana en los camiones ofrecidos rumbo a la Capital.



Incluso ya habían previsto visitar la Basílica de Guadalupe el domingo.



Pero sobre las 20:30 horas, el gobernador Yunes sorpresivamente metió reversa.



"No se trata de pasar la papa caliente de una mano a la otra o de un Estado al otro, se trata de ir al fondo del tema", dijo.



Y ofreció a los migrantes que mientras los problemas de agua se resuelven y en espera de una solución de fondo al tema migratorio, acepten la invitación para ir a alguna ciudad de Veracruz más hacia el sur.



Sin embargo, Gina Garibo, de la organización Pueblos Sin Fronteras, quien auxilia a la caravana, aseguró que tenían garantizado el suministro de agua potable en el lugar al que llegarían en la CDMX.



Y en un comunicado atribuido al grupo migrante consideraron que era un "pretexto" el tema del agua y exigieron al gobernador Yunes cumplir con su palabra de ofrecer los autobuses.