Exigen justicia y freno a feminicidios

Ciudad de México.- Integrantes de diversos colectivos y asociaciones civiles marchan contra el asesinato y desaparición de mujeres en México.



El contingente de mil personas, de acuerdo con autoridades de la Ciudad de México, partió del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo Capitalino.







La marcha denominada "1° día de Muertas" exige justicia, reparación, verdad para las víctimas, erradicación del feminicidio.







Familiares urgieron a las autoridades que los gobiernos federales y estatales que frenen la ola de crímenes contra mujeres.







El Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó un incremento del 106 por ciento en el delito de Feminicidio entre enero y septiembre de 2018 con respecto al mismo periodo de 2017.







María del Carmen Arroyo, tía de la joven Ana Salinas, asesinada por su ex novio en San Jerónimo, Ciudad de México, exigió que las autoridades penalicen de forma más severa este delito.







"Le dieron quince puñaladas a mi sobrina, este delito debe ser castigado con más fuerza, no es posible que esto siga cada día, que las mujeres nos tengamos que esconder ante la ausencia de autoridades", dijo la señora.







Los asistentes portan playeras moradas con la leyenda "Mi voz no morirá nunca. 3 de noviembre. Día de Muertas".