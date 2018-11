No hay investigación penal contra Gordillo: Abogado

Ciudad de México— Para la defensa de Elba Esther Gordillo, la PGR confirmó que no existe ninguna acusación adicional en contra de la maestra distinta a las que la mantuvo presa.



Reforma publicó que un juez negó a Gordillo un amparo para que sus abogados accedieran a posibles carpetas de investigación abiertas en contra de la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).



Para Marco del Toro, abogado de Gordillo, es otra la interpretación.



"Lo cierto es que en esa sentencia de amparo, dictada por el Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, lo que se resolvió fue que PGR confirmó la inexistencia de investigaciones penales en contra de la maestra Gordillo", indicó el litigante en un comunicado.



"Razón por la cual no puede darse acceso a sus abogados a lo que simplemente no existe. De ahí, que dicho amparo conocido coloquialmente como 'buscador' tuviera ese desenlace que es lógico y que continúa ahora en revisión.



"Lo rescatable (con la negativa de amparo) es que PGR confirmó ante el juzgador la inexistencia de asunto penal alguno".



La PGR tiene abiertas dos averiguaciones previas por defraudación fiscal contra Gordillo, pero no carpetas de investigación.



José Luis de León Cruz, Juez Segundo de Distrito en Amparo Penal, negó la protección de la justicia a Gordillo al estimar que la negativa de acceso de la PGR se encuentra debidamente fundamentada, pues se le informó que no tiene calidad de indiciada.



No obstante, la Procuraduría en su respuesta de 18 de mayo, no confirmó que haya o no una carpeta de investigación contra la maestra.