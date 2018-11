Pasarán superdelegados a Secretaría de Bienestar

Ciudad de México— La estructura de los superdelegados del Gobierno federal pasará de la Oficina de la Presidencia a la nueva Secretaría del Bienestar, de acuerdo con las modificaciones que hará la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados.



La Coordinación de los Programas para el Desarrollo se había centralizado en la Oficina del presidente, pero ante las críticas a la propuesta y para aprovechar la infraestructura existente se cambió a la dependencia que llevará los programas sociales.



De acuerdo con la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada el pasado 18 de octubre, se plantea crear las "Delegaciones de Programas para el Desarrollo".



Se definió que sus tareas serán coordinar acciones entre las autoridades estatales, municipales y el Ejecutivo federal.



"Dichas unidades llevarán a cabo la supervisión del debido cumplimiento en la prestación de servicios y trámites a cargo de las dependencias y entidades federales, en las entidades federativas", dice la iniciativa.



Establece que la Oficina de la Presidencia estaría encargada de dirigir las delegaciones, locales y regionales de los Programas para el Desarrollo.



"Las Delegaciones de Programas para el Desarrollo tendrán a su cargo la coordinación de acciones en materias prioritarias, con las autoridades estatales, municipales y de la Ciudad de México, así como coadyuvar en la supervisión de servicios y trámites de programas prioritarios a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", indica.



El texto agregaba que los titulares de las nuevas delegaciones dependerán del coordinador general de Programas para el Desarrollo, cargo que asumirá Gabriel García.



Sin embargo, la presidenta de la comisión, Rocío Barrera, indicó que el predictamen que distribuirá a los diputados tiene cambios sobre la estructura de las nuevas superdelegaciones.



"En el dictamen viene el cambio de que los delegados estarán adscritos a la Secretaría de Bienestar y ya no lo estarán en la Oficina de la Presidencia", mencionó.



Indicó que los cambios serán consensuados con los senadores, a fin de que el dictamen no sea modificado en la Cámara alta y aplique al iniciar la gestión de Andrés Manuel López Obrador, el primero de diciembre.



La diputada de Morena indicó que el predictamen se distribuirá el lunes, para que los legisladores hagan propuestas de ajustes. Prevén que el 12 de noviembre se apruebe el dictamen en la Comisión de Gobernación y Población, y el martes 13 en el pleno.



Precisa el documento que la Secretaría de Bienestar atenderá "de manera preponderante" y no exclusiva a la niñez juventud y adultos mayores.