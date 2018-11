Reprochan a Salud mal trato hospitalario

Ciudad de México- La mala atención es el motivo del 80 por ciento de 39 mil quejas presentadas por usuarios de unidades de la Secretaría de Salud (Ssa).



El 56 por ciento de las inconformidades está directamente relacionado con mal trato por parte del personal médico, de enfermería, de trabajo social y administrativo, según un reporte del Sistema Unificado de Gestión, Atención y Orientación al Usuario de los Servicios de Salud.



De acuerdo con el informe, en 22 por ciento de los casos, el mal trato provino de médicos; en 11 por ciento, de enfermeras; en 20 por ciento, de personal administrativo, y en 3 por ciento, de trabajadores sociales.



Sebastián García Saisó, director de Educación y Calidad de la Ssa, indicó que se realizaron sondeos entre el personal de salud de seis hospitales de tres estados y, en promedio, los entrevistados dieron una calificación de 6.7, en una escala del 1 al 10 al trato que brindan a los pacientes.



En el tema de clima laboral la calificación promedio fue de 6.4.



"Eso es muy importante porque cómo esperamos poder ayudar a personas que nos solicitan apoyo si nosotros mismos no tenemos un ambiente adecuado para desarrollarnos", justificó el funcionario.



"Si nuestro personal no está bien, si nuestro clima laboral no está bien, difícilmente vamos a poder otorgar el trato que nuestros pacientes demandan".



En tanto, José de Jesús Dávila, director de prestaciones médicas del IMSS, comentó que estudios sobre análisis de sentimientos revelan que el paciente es capaz de perdonar lo que le digan, lo que le hagan, pero difícilmente cómo se le hizo sentir.



"Probablemente un paciente nos disculpe una dilación en una cirugía; en la entrega de un medicamento o por algún procedimiento no del todo adecuado, pero la forma como lo hacemos sentir deberá ser el eje de la evaluación de la satisfacción", remarcó.