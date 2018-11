Encuentran muerta a maestra desaparecida en Sinaloa

Culiacán.- En tierras de cultivo agrícola en la zona de la comunidad del Caimanero, municipio de Mocorito, fue localizado el cuerpo de la maestra de historia del Colegio de Bachilleres de Sinaloa, Aide "N", de 38 años de edad. Según el reporte de la Policía Municipal de esa jurisdicción territorial el hallazgo se produjo la tarde de este lunes, a cinco días de haber sido reportada como desaparecida cuando se dirigía a impartir clases al plantel número 28.



La Fiscalía General del Estado no emitió ningún reporte de la localización del cuerpo de la catedrática asignada al plantel de bachillerato ubicado en la sindicatura de Adolfo López Mateos, en virtud de que aún no se concluyen los trabajos forenses.



La joven maestra de historia, días previos a su desaparición, tuvo una discusión por dinero vía telefónica con su ex conyugue, por lo que su familia notó que esta se mostraba nerviosa, distraída y tensa.



La mañana de este lunes su hermana María Cristina subrayó que su familia no sabe a quién recurrir para conocer que sucedió y externó que se siente desconsolada por los nulos resultados que en su momento le presentó la Fiscalía General del Estado.



Detalló que el jueves pasado, como todos los días, su hermana esta salió de su hogar a las seis de la mañana con destino al plantel de bachillerato, ubicado en la parte norte de la ciudad. Comentó que Aidé salió a su trabajo a bordo de su auto Honda Accor, matrícula VFC-555, en virtud que ella tiene clases que cubrir a partir de las siete de la mañana, pero ese día ni siquiera llegó al plantel.



Su hermana María Cristina había externado que presuntamente había sido amenazada de muerte por su ex marido, quien radicaría en los Estados Unidos, lo cual no han podido confirmar.