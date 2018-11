Promete nuevo Gobierno no gastar de más

Ciudad de México— El presupuesto para 2019 ya está listo en términos generales y prevé que no se gaste más de lo que ingresa al sector público, algo que no se ha visto desde 2007.



De acuerdo con lo anunciado el jueves por la noche por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, los ingresos que su equipo económico estima para 2019 alcanzarán para cubrir gastos ineludibles y además las promesas de campaña.



"No vamos a gastar más de lo que ingrese a la Hacienda Pública. No vamos a endeudar al país. No va a crecer la deuda en términos reales", dijo.



De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, el último año en que se logró un gasto que no superara los ingresos fue en 2007, un año antes de la crisis financiera mundial.



A partir de entonces, los gastos totales se han ubicado por arriba de los ingresos, con un déficit que muestra una marcada tendencia al alza de 2007 hasta 2015, año en que alcanzó su máximo del periodo con 3.4 puntos del PIB, es decir, 637 mil 687 millones de pesos de ese año.



A partir de 2016, se ha logrado la reducción de este déficit, que en ese año sumó 503 mil 808 millones de pesos, equivalente a 2.5 por ciento del PIB, y en 2017, favorecido por el Remanente de Operación del Banco de México (ROMB), se logró una reducción de 55.4 por ciento en términos reales, al ubicarse en 1.1 puntos del PIB.



Uno de los objetivos de la Administración saliente ha sido reducir el déficit presupuestario, lo que se ha logrado en los dos últimos años y se espera cerrar 2018 con un déficit inferior al de 2016.