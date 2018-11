¿Quién fue el creador de las pensiones para ex presidentes en México?

A partir de este martes está vigente la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos en la que se establece que ningún servidor público podrá recibir un salario mayor al del Presidente de la República, además de eliminar la pensión mensual que recibían los ex presidentes.



El antecedente a esta pensión se estableció en 1976, durante el gobierno de Luis Echeverría, en el cual se acordó que los ex presidentes tendrían a su disposición 78 elementos del Ejército y Marina para sus servicios generales.



Para 1987 el presidente Miguel de la Madrid emitió un acuerdo presidencial por el cual "los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de Presidente disfrutarán mientras vivan de una pensión equivalente al salario total que corresponde a los servidores públicos que ocupan el cargo de Secretario de Estado, con cargo al erario".



La pensión presidencial asciende a 205 mil 122 pesos mensuales. Esta cantidad la reciben los ex presidentes Luis Echeverría (1970-1976), Vicente Fox (2000-2006) y el ex presidente Felipe Calderón quien, según ha comentado, dona su pensión a la fundación "Aquí nadie se rinde", organización que se dedica a ayudar a niños con cáncer.



Los ex mandatarios Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000) decidieron renunciar a sus respectivas pensiones aunque si mantienen el apoyo del personal de Estado Mayor Presidencial. Mientras que Sasha Montenegro, viuda de José López Portillo (1976-1982) y Paloma Cordero, viuda de Miguel de la Madrid son las cónyuges que continúan recibiendo la pensión de sus parejas, las cual asciende a 102 mil pesos.



Los presidentes del Senado y de la Cámara Diputados, Martí Batres y Porfirio Muñoz Ledo (Morena), respectivamente, descartaron que la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, pueda ser objeto de una controversia legal. Al término de la instalación de las comisiones de Gobernación de ambas Cámara, Batres expresó que él no ve que dicha norma pueda ser objeto de una controversia. "Está clara la esencia de la Ley. Veía algunos comentarios que, por ejemplo, se habla de DF cuando ya es Ciudad de México. Pero el propio Transitorio 14 de la Reforma a la Ciudad de México, señala que cuando se hable de DF, se entenderá Ciudad de México, e incluso el propio Artículo 73 de la Constitución, cuando habla de la deuda pública de la Capital, todavía dice DF".



Por su parte, Muñoz Ledo señaló que no precede una controversia legal. "Lo pueden hacer. Miren, tenemos la experiencia de la Constitución de la Ciudad de México, que dijeron que nos iban a impugnar en la mitad; el 96% fue aprobado por la Corte".



En contraste, el coordinador del PAN en el Senado, Damián Zepeda hizo un llamado a revisar la recién promulgada Ley de La Federal de Remuneraciones Servidores Públicos, porque tiene errores jurídicos. "Sugiero que las áreas jurídicas del Congreso hagan una valoración rápida y veamos la mejor manera de componer ese barco, porque está mal y creo que no vale la pena meternos en el conflicto de como si unos estuviéramos a favor y otros en contra", dijo. Aseguró también que tal y como quedó la Ley es controvertible ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).



El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, coincidió en que está de acuerdo con el espíritu de la ley, pero lamentó que no se distinguiera a quienes tienen un cargo de alta especialización y de seguridad nacional. "Vuelve a dejar sin distingo a fuerzas armadas, vuelve a dejar sin distingo a quienes tienen una mayor responsabilidad o que se les ha exigido un grado de especialización mucho más importante", dijo.