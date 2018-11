Se enfila caravana a la Ciudad de México

Veracruz— Migrantes centroamericanos de la caravana que entró al país el 19 de octubre salieron rumbo a la Ciudad de México a intentar resolver su situación migratoria para continuar su viaje hacia los Estados Unidos.



La mayoría salió de Córdoba, Veracruz, en busca de un auto que pueda darle "aventón" hasta la capital, aunque algunos esperan conseguir boletos de autobús, que cuestan más de 400 pesos.



Mujeres, niños, adultos y familias completas que huyen de la pobreza y la violencia de países como Honduras y El Salvador comenzaron a caminar pasadas las 6:00 horas para tomar el viaje de más de cuatro horas.



"Ahí en Ciudad de México nos van a dar un permiso especial para ir a la frontera", dijo José Alexis Cárcamo, un hondureño que ha sido deportado dos veces desde Estados Unidos.



"Si no se resuelve pronto, yo me tengo que ir", añadió.



Leyla Paguada también confió en que el proceso será rápido.



"Nos vamos a la Ciudad de México, al DF, ahí nos vamos a quedar en un albergue hasta el otro día", dijo.



En su marcha hacia la carretera, la caravana, con carriolas y cobijas en las manos, atravesó el Centro de Córdoba, donde una instalación de cruces rosas y carteles dan cuenta de los crímenes contra mujeres en México: "Tenía 21 años, fui levantada y horas después aparecí descuartizada en bolsas negras. No más silencio".



El grueso de migrantes de la primera caravana, de más de 5 mil personas, que entró a México y ha caminado por Chiapas, Oaxaca y Veracruz, confía llegar hoy mismo a la capital, a donde desde ayer arribaron otros.



El presidente Enrique Peña Nieto les ofreció empleos temporales, pero los condicionó a que se queden en Chiapas y Oaxaca, mientras que el Gabinete del próximo mandatario, Andrés Manuel López Obrador, anunció que podría contratarlos para construir el Tren Maya.



La mayoría de los migrantes, sin embargo, tiene como objetivo conseguir refugio político en México y acercarse incluso a la frontera con Estados Unidos para pasar.