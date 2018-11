Video: A punta de empujones corren policías a su jefe

🔴 #VIDEO A punta de empujones e insultos, decenas de elementos de la Policía Municipal de Cancún, Quintana Roo, sacaron hoy de sus oficinas al secretario de Seguridad Pública Municipal, Jesús Pérez Abarca 🚔 pic.twitter.com/n1Qzljb4iu



— CódigoQro (@CodigoQro) 6 de noviembre de 2018

Hace unas horas, la policía de Cancún, desalojo de las instalaciones de la policía municipal de esa demarcación al Director Jesús Pérez Abarca. pic.twitter.com/hhfp1jVy4Y



— ReyesJC (@claudioreyes670) 5 de noviembre de 2018

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Cancún se declararon en paro laboral para exigir hoy, la destitución del encargado de despacho de la policía, Jesús Pérez Abarca, quien fue expulsado de la corporación, entre empujones e insultos de las instalaciones de la dependencia, ubicada en la zona centro de la ciudad.La escena recordó cuando policías de Cuautla, años atrás, se sublevaron y corrieron de igual forma a Pérez Abarca, quien fungía como director de Seguridad Pública.Esta vez, la protesta de los policías inició después de las seis horas de este lunes y tomó por sorpresa al funcionario, venido de Morelos, de donde proviene también el secretario estatal, Alberto Capella.Los elementos de Seguridad Pública se quejan del presunto maltrato por parte de Pérez Abarca, además de insistir en que presuntamente está vinculado con la delincuencia organizada, por lo cual exigen su destitución.En compañía del secretario general del ayuntamiento, Jorge Aguilar Osorio, el encargado de despacho salió de la conferencia de prensa que cada lunes ofrece la presidenta municipal, "Mara" Lezama, con rumbo a las instalaciones de Seguridad Pública.Ambos funcionarios subieron a las oficinas, pero entre gritos y empujones, Pérez Abarca fue expulsado del lugar; en algún momento, ante la fuerza con que fue empujado, estuvo a punto de perder el equilibrio en dos ocasiones."¡Fuera, fuera, fuera!", le gritaron al sacarlo hasta el patio de la corporación. El funcionario quedó solo, de cara a la tropa, intentando hacerse escuchar. Sin embargo, no fue suficiente."¿Por qué me sacaron?" -cuestionó- "por corrupto"- le respondieron. "A la calle, orale, a la calle", exclamaron, para obligarlo a salir de las instalaciones de la dependencia, también a empujones. "Aquí no se le quiere, fuera, órale!", le gritaban.Sin la intervención de sus escoltas, ni de un solo efectivo policiaco, Pérez Abarca fue forzado a caminar solo, para abandonar el sitio. Ya en la calle, llamó por vía celular y caminó con dirección al estacionamiento de una plaza comercial ubicada en la avenida Andrés Quintana Roo. Ahí, una camioneta blanca, sin placas, ni escudo, fue a rescatarle.Con el paro de labores de los policías, quedó sin patrullaje municipal, la ciudad; sin embargo, el secretario general del ayuntamiento, Jorge Aguilar Osorio, indicó que solicitó el auxilio del gobierno de Quintana Roo y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para el apoyo con vigilancia.Mediante su cuenta de twitter, la edil indicó que lo ocurrido hoy "está fuera de los cauces institucionales" y brindó su reconocimiento a los policías que se mantuvieron en servicio.Por la misma vía, el secretario estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella, informó que la seguridad de Cancún está "garantizada" con el apoyo de la Sedena, la Secretaría de Marina (Semar), la policía federal y la corporación a su cargo.Capella fue a más: "Muy grave la conducta de los elementos de la policía municipal de @Cancún. El régimen legal y disciplinario no es negociable y estas conductas no se van a tolerar. Mi reconocimiento a los centenares de policías de Benito Juárez que siguen laborando y no se suman a estas conductas".