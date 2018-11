Descongelan cuentas a sindicato minero

Ciudad de México.- Después de 12 años, el sindicato minero logró que un tribunal federal ordenara levantar los últimos aseguramientos de sus cuentas bancarias decretados por la Procuraduría General de la República (PGR) en las investigaciones que llevó a cabo contra su líder, Napoleón Gómez Urrutia.







El Primer Tribunal Colegiado Penal le otorgó al gremio el amparo y la protección de la justicia contra el congelamiento de tres cuentas bancarias que estaba vigente desde el 6 de marzo de 2006, según la versión pública de la decisión.







De acuerdo con el fallo del amparo en revisión 183/2018, la PGR se excedió al haber asegurado esas cuentas bancarias, debido a que continuaban inmovilizadas por una indagatoria en la que ya se había negado la aprehensión del líder minero.







La PGR le aseguró en 2006 al sindicato siete cuentas bancarias con 25 millones de dólares, como parte de las investigaciones contra Gómez Urrutia por lavado de dinero y violación a la Ley de Instituciones de Crédito, las cuales después fracasaron.







Las tres cuentas, cuyo aseguramiento ahora se ordena dejar sin efecto, tenían hace 12 años un saldo de alrededor de 316 mil 427 dólares, que al tipo de cambio actual equivalen a unos 6 millones 328 mil pesos.







En agosto de 2014, un tribunal federal canceló en definitiva la última orden de aprehensión contra el ahora senador de Morena, al estimar que no había elementos para inculparlo de una disposición ilegal de 55 millones de dólares del gremio.







El dinero asegurado no fue devuelto en automático a la organización gremial encabezada por Gómez Urrutia y por ello comenzó otra batalla legal.







Según el fallo del amparo en revisión, el 18 de abril de 2017 la PGR acordó levantar el aseguramiento de las tres cuentas bancarias referidas y ponerlas a disposición de quien acreditara ser su propietario.







Sin embargo, ese acuerdo fue revocado por la propia Procuraduría el 24 de octubre del mismo año, argumentando que no tenía ningún impedimento legal para hacerlo, por lo que dichas cuentas continuaron inmovilizadas.