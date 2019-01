Desabasto de gasolina ha pegado en 9 estados por estas razones

Este viernes, la crisis por la falta de combustible, fenómeno que ha afectado a varias regiones del país en las dos semanas recientes, se hizo presente en la ciudad de León, y en todo el corredor industrial de Guanajuato.



La mayoría de las gasolineras se quedaron sin gasolina y ello se convirtió en un calvario para los automovilistas, como lo comenta José Limón:



“...Pues muy mal, porque nosotros que venimos de paso padecemos por la falta de gasolina, ya casi no traía yo gasolina y vengo batallando casi desde el centro”.



De acuerdo con el reporte de Luis Negrete, corresponsal en la entidad, el desabasto comenzó desde la tarde del jueves y se prolongó durante toda la mañana del viernes en varios puntos de venta de diferentes municipios.



Las autoridades han argumentado que las razones son principalmente el robo de hidrocarburos, lo que provoca la escasez en Terminales de Abastecimiento y Reparto (TA) de Petróleos Mexicanos de cinco entidades del país: Puebla, Guanajuato, Jalisco, Estado de México y Querétaro.



En estos cinco estados, donde la petrolera reportó falta de producto “por intermitencia en poliductos” o por “suspensión permanente de Poliducto” los primeros días de diciembre —de acuerdo con documentos que Excélsior tiene copia— se concentró 48% de las tomas de hidrocarburos clandestinas en México durante 2018.



Puebla, Guanajuato, Jalisco, Estado de México y Querétaro sumaron cinco mil 497 tomas clandestinas de las 11 mil 240 registradas por Pemex de enero a septiembre de 2018.



Este desabasto reportado por Pemex en las TA como “intermitencia” o “suspensión permanente de Poliducto” se origina cuando la petrolera, al detectar tomas clandestinas, debe bajar la presión de los ductos o cortar el flujo de los hidrocarburos para poder reparar los daños provocados por las perforaciones de los huachicoleros.



Por ejemplo, en Puebla, la falta reportada por Pemex en su TA incluyó gasolinas Premium, Magna y Diesel.



El robo de combustible está haciendo mella en Petróleos Mexicanos, llegando a generar unas pérdidas que rondan los 30 mil millones de pesos tan sólo en un año (2017), según declaró en abril pasado Carlos Treviño, director general de Pemex, durante la administración de Enrique Peña Nieto.



“La situación actual llega hasta tal punto, que esta actividad ilícita se ha convertido en uno de los principales ingresos económicos de los grupos del crimen organizado y la principal actividad para la delincuencia común”, aseguró José Ignacio Montero Viera, entrevistado por Excélsior y autor del estudio Expansión del robo de combustible en México: de actividad delictiva a fenómeno criminal, publicado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa de España.



En estados como en Querétaro, los propios gasolineros han denunciado ante la prensa, que entre las causas del desabasto de combustibles en las estaciones de servicio se encuentra el robo de hidrocarburos.



“Las tomas clandestinas que hay en los ductos de Pemex ha provocado que no operen de manera regular y eso ha generado que no recibamos el producto en la Terminal de Abastecimiento y Reparto de Querétaro”, afirmó Enrique Arroyo Enzástiga, gerente de la Unión de Estaciones de Servicio de Querétaro, a finales de octubre a medios locales.



Mientras en 2013 las tomas clandestinas se registraban apenas en nueve estados, para 2018 éstas ya se contabilizaban en 26 entidades, según datos de Pemex.



“En México, el robo de combustible se ha expandido por todo el país en los cinco últimos años. Si bien este delito se limitaba a ciertos estados, especialmente los productores de petróleo, industriales o que albergaban infraestructura vital de Pemex o que están especialmente bien comunicados por carretera como: Tamaulipas, Veracruz o Puebla, en la actualidad esta problemática afecta a estados tan variopintos que van desde Chiapas a Baja California”, explicó José Ignacio Montero.



Sin embargo, a estos cinco estados, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Estado de México y Querétaro, se suman Oaxaca, Nuevo León y Chihuahua, pues de acuerdo con la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, algunas estaciones de servicio comenzaron a dosificar la venta a solo 10 litros por vehículo, ante el desabasto de gasolinas y diésel, principalmente en Michoacán, Jalisco, Querétaro, Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca y Puebla.



Y hace unos minutos, también registran escasez de gasolina magna en Aguascalientes.







Los encargados de las estaciones de servicio expresaron que algunas veces son los mismos automovilistas los que provocan el desabasto de gasolina



* * *



La reportera Nayeli González informó que la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros reveló que algunas estaciones de servicio comenzaron a dosificar la venta a solo 10 litros por vehículo, ante el desabasto de gasolinas y diésel, principalmente en Michoacán, Jalisco, Querétaro, Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca y Puebla.



En entrevista, Pablo González, presidente de la organización, aseguró que algunas estaciones de servicio comenzaron a dosificar la venta a solo 10 litros por vehículo, debido a que Petróleos Mexicanos no ha cumplido con las fechas de suministro.



Dijo que el problema no tiene que ver con las afectaciones de tomas clandestinas, sino por un problema de logística y un cambio de administración, ya que los embarques con el combustible de importación se encuentran en los puertos cercanos a las terminales de almacenamiento.



* * *



De vuelta a Guanajuato, comenta Román Ángeles:



“Nos acabamos de enterar ahorita en la mañana que hay desabasto, entonces nosotros vamos ahorita a la Ciudad de México y no sabemos cuándo lleguemos a la ciudad de México si también es la misma situación”



En días anteriores se había sufrido por la falta de gasolina Magna, sin embargo ahora ya no hay tampoco Premium y la preocupación crece entre los consumidores.



Karina Jiménez, automovilista.



“Está de locos, mínimo hubieran avisado para uno haberse prevenido porque ahorita yo no traigo nada, nada de gasolina... ¡y me urge ir a Silao!”



Los pocos establecimientos que contaban con gasolina son los que no dependen de la distribución de PEMEX.



En esos lugares donde sí había producto se formaron filas interminables para abastecerse.



* * *



Esta situación no se presentaba desde finales de diciembre de hace dos años y en las estaciones de servicio desconocen hasta cuando se normalizará el servicio.







En la última década, las tomas clandestinas se multiplicaron, pasando de 691 a más de 11 mil para 2018. El robo de hidrocarburos será uno de los mayores desafíos en materia de seguridad que deberá enfrentar el nuevo gobierno federal.



“Es un delito que ha ido evolucionando, surgiendo nuevos modos de actuación como la extorsión a empleados de refinerías o los robos de material en altamar. En el aspecto operativo se han detectado novedosas ‘franquicias criminales’, es decir, grupos de delincuentes comunes pero que operan bajo reglas de los cárteles”, concluyó Montero.



El jueves 13 de diciembre, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, adelantó que la estrategia para combatir el robo de los combustibles incluirá la coordinación de diez instituciones de gobierno.



Estará “por supuesto Pemex, por supuesto la Secretaría de Seguridad, Defensa Nacional, Marina, pero también está el SAT, también está Aduanas, la Procuraduría Fiscal, la Secretaría del Trabajo, Semarnat, en fin, es un inventario amplio de dependencias que a primera vista parecería que no tienen cosas que aportar en la solución o en el combate al huachicoleo, pero ya conocerán ustedes los detalles”, adelantó Alfonso Durazo.



* * *



Mismo jueves. Reportan desabasto de gasolina Magna en Pachuca



Despachadores de estaciones alertaron que de persistir el desbasto en las próximas 72 horas podrían enfrentarse serios problemas.



Las gasolineras afectadas lo mismo se localizan en el norte, que en el sur de la ciudad e incluso la zona centro, en negocios con la razón social de la cadena Total Garaje Central, ubicada a un costado de la sede de Palacio de Gobierno o en la carretera Pachuca- Ciudad Sahagún.



* * *



En Michoacán, tras tres días de desabasto, a una gasolinera llegó una pipa con combustible y en menos de 24 horas se terminó; por falta de gasolina, están cerradas el 90 por ciento de las gasolineras.



* * *



Y mientras en algunas regiones del país se lamentan por el desabasto, en otras hay buenas noticias.





Entró en vigor el decreto de estímulos fiscales para estados del norte del país, que contempla una disminución en el precio de la gasolina, y sí, la gasolina bajó en varios puntos del país.El precio de la gasolina magna, Premium y diésel bajó en 43 municipios de los seis estados de la franja fronteriza.El precio mínimo que se registró el primero de enero de 2019 fue en Acuña, Coahuila, el litro de gasolina magna llegó a 11 pesos con 62 centavos. En Ciudad Juárez, Chihuahua, costó 12 pesos, en Reynosa, Tamaulipas, 13 pesos, en nogales, Sonora, 15 pesos con 55 centavos, en Tijuana, Baja California, 15 con 99 centavos y en Anáhuac, Nuevo León el precio mínimo fue de 18 pesos con 85 centavos.Comparando estos precios con los de la Ciudad de México, la diferencia es de casi 8 pesos, ya que en la alcaldía Benito Juárez, el precio mínimo de la gasolina maga llegó a 19 pesos con 24 centavos.En el caso de gasolina Premium, el precio más bajó se registró también en Acuña, 14 pesos con 48 centavos, en ciudad Juárez, 14 pesos con 67 centavos, en Reynosa, 15 pesos con 35 centavos. Nogales, 17 pesos, en Tijuana, 17 pesos con 71 centavos y en Anáhuac, Nuevo León, llegó a 20 pesos con 35 centavos.Mientras tanto, en la Ciudad de México, la Premium llegó a costar 20 pesos con 69 centavos. Para el día dos, la Premium en la capital del país rebasó los 22 pesos AQUÍ EL REPORTAJE COMPLETO: