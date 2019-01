Despedirá ISSSTE a 3 mil trabajadores de confianza

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) despedirá a 3 mil trabajadores de confianza, informó Luis Antonio Ramírez Pineda, director del Instituto, publicó El Universal.



En conferencia de prensa, Ramírez Pineda detalló que como parte de la política de austeridad del gobierno de la República, el ISSSTE se encuentra en una reestructuración mediante la cual se busca “optimizar” los procesos y recursos humanos, para evitar personal “ocioso”.



“Cualquier persona que haya ido a clínica del ISSSTE se ha encontrado con personal ocioso porque no está laborando en áreas como es la prestación de servicios médicos”, dijo.



El funcionario detalló que el Instituto tiene 104 mil trabajadores, de los cuales 15 mil son de confianza; resaltó que de las 3 mil personas a las que no se renovará contrato, la mayoría corresponde a áreas administrativas.



“Con respecto a cuántas personas van a ser despedidas, estimamos tres mil personas que ya no se les renovó contrato porque estaban como temporales, por honorarios. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante, necesitamos optimizar procesos, hacer más con menos”, expresó.