Se abstiene 'subsecretario de AMLO' de firmar contra Maduro

Ciudad de México— México mantendrá relaciones diplomáticas con Venezuela y promueve el diálogo con las partes involucradas para enfrentar la crisis en ese país, indicó el Subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes



El Gobierno Mexicano se abstuvo de firmar el documento por medio del cual se le pide a Nicolás Maduro no asumir de nueva cuenta la Presidencia de Venezuela y transferir el poder del Ejecutivo a la Asamblea Nacional.



El País mantendrá relaciones diplomáticas con Venezuela para así poder considerar con interés las propuestas de acción o gestión diplomáticas que las distintas fuerzas políticas y sociales de ese país formulen para facilitar su acercamiento, entendimiento y acuerdo, expresó el Subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes.



"México promueve firmemente el diálogo con todas las partes involucradas para encontrar la paz y la reconciliación, por lo que reiteramos nuestro rechazo a cualquier iniciativa que pretenda dar cabida a medidas que obstaculicen el diálogo para enfrentar la crisis en Venezuela. Esto debido a que estaríamos cerrando un canal de comunicación necesario para lograr el propósito por el que el Grupo de Lima fue fundado", argumentó.



En Lima, Perú, Reyes, quien acudió en representación del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que la abstención se da en congruencia con los principios constitucionales de política exterior de no intervención.



"La autodeterminación de los pueblos y la no intervención son principios constitucionales que México deberá seguir. En ese sentido, el fomento al diálogo entre las partes para encontrar una solución pacífica a la situación que vive Venezuela seguirá siendo prioridad de la política exterior de México. Por ello, en esta ocasión México no acompañará el texto que ahora se discute", expuso.



México fue el único País que no suscribió el documento emitido por los integrantes del Grupo, instancia multilateral creada el año pasado y que está integrada, además del País, por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.



Este día, emitieron una declaración de 13 puntos respecto de la situación política y humanitaria que vive Venezuela, en la que no reconocen la legitimidad del nuevo periodo presidencial de Maduro, que inicia el 10 de enero y concluye en 2025.



Sostuvo el tipo de acciones adoptadas por el Grupo lejos de resolver la situación abonará a agudizar el deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos.