Con Venezuela, México se conducirá bajo principio de no intervención: AMLO

Ciudad Juárez- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que para evitar pleitos con otros países el Gobierno de México no firmó la Declaración de Lima sobre Venezuela, publicó El Universal.



Antes de abordar un vuelo comercial de regreso a la Ciudad de México, el mandatorio reiteró que su gobierno no intervendrá en asuntos internos de otras naciones porque se conducirán bajo el principio de no intervención.



“Vamos a respetar los principios constitucionales de no intervención y de autodeterminación de los pueblos en materia de política exterior”, dijo.



Cabe destacar que ayer México fue el único país que no firmó la Declaración de Lima que demanda que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no asuma su próximo mandato.