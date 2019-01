Indaga PGR a Angélica Fuentes

Ciudad de México.- La Procuraduría General de la República investiga a Angélica Fuentes por una presunta defraudación fiscal de 123 millones 797 mil 956 pesos, derivado de los millonarios depósitos sin justificar que recibió en 2012 en sus cuentas bancarias.



Josué Miguel Contreras Saldívar, director de Delitos Fiscales de la Procuraduría Fiscal de la Federación, presentó ante la PGR una querella contra la ex esposa de Jorge Vergara, por no declarar ante Hacienda el ISR en ese año.







La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros fue quien inició en la Administración de Enrique Peña la carpeta de investigación por defraudación fiscal, desde antes de concluir el sexenio pasado.







La querella del organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda se basa en una auditoría iniciada en julio de 2014 por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en la cual comisionó a más de 9 visitadores fiscales.







Según el procedimiento del SAT, en el 2012, la empresaria recibió depósitos por 371.5 millones de pesos, de los cuales no reportó el ISR, lo que derivó en el fincamiento de un adeudo fiscal de 132 millones de pesos.







A raíz de esta auditoría, el 11 de noviembre de 2016 el administrador de Fiscalización Estratégica 1 del SAT, Ernesto López Calderón, también le notificó a Fuentes el embargo de 6 de sus cuentas bancarias.







Según el SAT, al momento de la inmovilización de dos cuentas en Banamex y cuatro en BBVA-Bancomer, el saldo era de 116 mil pesos y 13 mil dólares, respectivamente.







Tanto el crédito fiscal como el embargo de las cuentas le fue impuesto a la hoy residente en Estados Unidos, porque desde julio de 2015 ella y su contador fueron buscados por el SAT en su domicilio fiscal de Ciudad Juárez, Chihuahua, sin localizarlos.







En enero de 2016, José Luis Castillo Sandoval, Juez 23 de lo Civil en el DF, declaró confesa a Angélica Fuentes de haber realizado transferencias ilícitas por 2 mil 656 millones de pesos, desde las cuentas bancarias de su aún esposo Jorge Vergara.







Este fallo era el resultado de una demanda en la cual acusaron a Fuentes de transferir esa suma de dinero desde las cuentas de Vergara y algunas de sus compañías a cuentas abiertas por ella en los bancos HSBC, Santander y JP Morgan Chase Bank.







Según la demanda, la ex esposa de Vergara habría justificado los movimientos bancarios como cobros de préstamos fraudulentos donde ella misma firmó como acreedora y deudora.







Cabe decir que el SAT no embargó las cuentas de Fuentes en el HSBC, Santander y JP Morgan Chase Bank.