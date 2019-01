Justifica Batres postura sobre Venezuela

Ciudad de México- El presidente del Senado, Martí Batres, justificó el rechazo del Gobierno mexicano a condenar la reelección del presidente Venezolano Nicolás Maduro, a quien se le acusa de reprimir a la población, pues dijo que problemas hay en todas partes.



"Problemas hay en todos los países del mundo, en mayor o menor medida; pero no hay que ser farol de la calle, oscuridad de la casa", afirmó en entrevista.



El senador por Morena consideró que la negativa de México a firmar la declaratoria de los países del Grupo de Lima, quienes calificaron de ilegítimo el segundo mandato de Maduro, a iniciarse el 10 de enero, está acorde con los principios de no intervención y autodeterminación de los países plasmados en la Constitución.



"Suficientes problemas tenemos en nuestro país, como para tratar de meternos en los problemas de otros países", indicó en entrevista después de inaugurar su Casa de Gestión y Atención Ciudadana.



Batres reconoció que esta postura de México es un cambio frente a la política exterior del pasado donde, dijo, hubo un "gran desorden" y "México estuvo peleando con muchos gobiernos del mundo".



Según el morenista, México está reconstruyendo sus relaciones internacionales en este nuevo Gobierno



"Ha sido muy interesante su política exterior, porque ha mantenido con el Gobierno de Estados Unidos una muy buena relación, una relación bastante fructífera; y también ha mantenido buenas relaciones con todos los Gobiernos del mundo", afirmó.



Por otra parte, la senadora del PAN -Kenia López Rabadán- presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, lamentó la postura del Gobierno mexicano ante el régimen venezolano.



"Quien no luche por el respeto de los derechos humanos se convierte en su cómplice", indicó.



López Rabadán acusó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador confunde la defensa de los Derechos Humanos con intervención en la soberanía de otro país.



"Cuando él dice que no se va a meter, lo que está diciendo es que no le importan que los derechos humanos sean violados. El presidente está priorizando su ideología sobre los derechos humanos", afirmó.



El Grupo de Lima, conformado por 14 países como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala y Honduras, emitió ayer una condena al segundo mandato de Maduro por considerarlo ilegítimo, y le pidió que entregara el poder a la Asamblea Nacional hasta que se pudieran elegir elecciones transparentes. México fue el único país que se negó a firmar el documento.