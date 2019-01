Pese a llamado de AMLO, funcionarios federales ocultan bienes

Ciudad de México— Tres secretarios de Estado y el Consejero Jurídico de la Presidencia hicieron caso omiso del ofrecimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de que todos sus colaboradores transparentarían sus bienes.



Quien reconsideró su decisión de no abrir el listado de sus bienes fue el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien ayer modificó la autorización en el sistema Declaranet, y sus bienes ya podían consultarse.



Sin embargo, lo hizo de manera parcial, pues no incluyó el monto que tiene en fondos de inversión, no proporcionó información de bienes inmuebles a su nombre, ni los declarados a nombre de su cónyuge y dependientes económicos.



Quienes persistieron en la negativa de dar a conocer sus bienes son la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma; la secretaria de Medio Ambiente, Josefa González Blanco, y el consejero Jurídico, Julio Scherer.



Ayer, hasta las 22:00 horas, de acuerdo con los registros de Declaranet, su declaraciones no habían sido modificadas.



Interrogado por la falta de transparencia de algunos de sus colaboradores, López Obrador reiteró en su conferencia matutina que todos los funcionarios de su Administración abrirían sus datos patrimoniales.