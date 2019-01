Choca regidor y lesiona a dos en Colima

Ciudad de México— Rafael Briceño Alcaraz, regidor y ex candidato de Morena a Alcalde en la ciudad de Colima, protagonizó un choque automovilístico que dejó dos personas lesionadas.



De acuerdo con el reporte de la Dirección de Seguridad Pública y Policía Vial del Municipio, alrededor de las 17:30 horas del sábado el morenista conducía un Mustang amarillo y se impactó contra un Ford color negro en el que viajaban dos personas.



El percance ocurrió en el cruce de la Avenida Felipe Sevilla del Río y Calle Jesús Ponce, en la capital colimense.



El automóvil amarillo quedó destrozado en medio del camellón que divide ambos sentidos de la avenida, mientras que el coche negro presentó daños en el costado izquierdo.



Tras el accidente, el regidor huyó del lugar, acusó la conductora involucrada, Jazmín Elizabeth Vázquez.



"Me acaba de chocar este carro, como pueden ver, los policías lo dejaron irse, al igual que los viales, porque es regidor", dijo a través de un video grabado momentos después del suceso.



A través de redes sociales, familiares de la mujer acusaron al regidor de conducir alcoholizado.



Jazmín Vázquez y su acompañante, identificado como Guillermo Aguilar Rodríguez, resultaron lesionados, por lo que se trasladaron a una clínica particular para atención médica.



Horas más tarde, el Alcalde Leoncio Morán afirmó que se actuará con apego a la ley.



"El Ayuntamiento de Colima y mi persona en particular jamás habrá de proteger ni encubrir ningún acto de irresponsabilidad de parte de quien sea", aseguró.