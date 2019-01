Crece hacia el norte falta de combustible

Ciudad de México.- La crisis por el desabasto de combustibles en varios estados del país se incrementó ayer, pues el municipio de Parras de la Fuente, Coahuila, registró largas filas para poder surtirse de gasolina, así como el cierre de algunas gasolinerías como Servicio Estrella.



Héctor Lara Garza, concesionario, informó que Pemex realiza un inventario general y suspendió el abastecimiento.









Reabastecerán en Edomex

Prevén caos por regreso a clases

Parras de la Fuente. En las estaciones de servicio, las filas eran kilométricas; las compras de pánico no se hicieron esperar. Foto: Alma GudiñoLara Garza puntualizó que tres de cada cuatro litros que se consumen son importados y el resto proviene de refinerías que están trabajando al 40 por ciento de su capacidad.En Guanajuato la gente cayó en pánico ya que 90% de las gasolinerías están cerradas.Las personas ha hecho filas de hasta tres kilómetros en las únicas gasolinerías que surten combustible (las marcas estadunidenses Mobil y Chevron) e, incluso, se han registrado conflictos por obtener el hidrocarburo.Desde la noche del viernes, el alcalde de Guanajuato capital, Alejandro Navarro, salió a las calles de la ciudad patrimonio para hablar con expendedores de gasolina y consumidores para calmarlos; incluso, envió un mensaje a través de redes sociales para anunciar que la Policía Municipal vigilaría las dos únicas estaciones en servicio.En tanto, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, explicó que no tiene certeza de cuándo se arreglará el desabasto.Ciudad Victoria. En Ciudad Victoria, 70% de las estaciones sufren desabasto; además de las largas filas, algunas limitaron el combustible despachado. Foto: Alfredo PeñaEn Ciudad Victoria y Reynosa, Tamaulipas, 70% de las gasolinerías está cerrada tras tres días de sufrir carencia de combustible.Javier Quintana, propietario de varias expendedoras, reveló que Pemex decidió que se le dotará de gasolina al negocio que tenga menos de dos mil litros de gasolina en su existencia.También señaló que, después de que cerraron los ductos, pipas de Pemex que salen de la ciudad de Madero son las que abastecen; pero de las 60 gasolineras que hay, 70% sufre de la falta de “gasolina roja”.En Reynosa, de las 130 estaciones, también siete de cada diez cerraron debido a la falta de gasolinas.Por su parte, la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) no prevé que exista problemática de desabasto de combustible en la zona sur del país que incluye los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Campeche.-Con información de Alma Gudiño, Andrés Guardiola, Alfredo Peña, Karla Méndez y Roxana AguirreEl desabasto de gasolina o diésel se registró en estaciones de servicio ubicadas en 14 municipios de la zona del Valle de Toluca, además de otros en la zona sur del Estado de México.En la capital, el problema está presente sólo en 30% de las estaciones, sin embargo, en la zona sur y los destinos turísticos como Valle de Bravo o Ixtapan de la Sal, donde hay mayor desabasto, se comenzará a surtir primero para evitar que quienes regresan de vacaciones se queden sin combustible.El presidente de la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes (Adigal) en el Estado de México, Jorge Luis Pedraza Navarrete señaló que el corte más reciente es de 95 gasolineras sin magna; 115 sin premium y 17 sin diésel, además recalcó que la venta no se puede condicionar.-Dalila RamírezA más de 13 días de haberse presentado el desabasto de gasolina en Morelia, la problemática continuará y afectará el regreso a clases y al trabajo de cientos de ciudadanos, comentó Mauricio Prieto, empresario gasolinero.“Pemex nos está informando que se va a reestablecer de aquí al lunes, yo en particular lo veo complicado, hoy una gente nuestra estuvo en la terminal de almacenamiento en Tarímbaro y hace días había 20 pipas con doble remolque, hoy nomás había una”, explicó.Morelia. La capital de Michoacán lleva más de 13 días de desabasto; las autoridades prevén que la situación se complique por el regreso a clases. Foto: Cuartoscuro“Hay 30 gasolineras cerradas el día de hoy (ayer), entonces quiere decir que esa pipa no nos va a dar abasto ni siquiera para una estación de servicio”, reclamó.Mañana cientos de niños regresarán a clases en Morelia y el empresario enfatizó que eso podría acarrear más problemas.