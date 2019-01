Critican descalificaciones de AMLO contra la prensa

Ciudad de México— La organización Artículo 19 exhortó al Presidente Andrés Manuel López Obrador a no descalificar a la prensa y le pidió no emitir discursos que inhiban la discusión pública.



"Las descalificaciones no son parte del derecho de réplica. Dicho derecho no entraña descalificar o estigmatizar a quien tiene un discurso contrario, sino que atiende a la necesidad de conocer las distintas versiones de los hechos del protagonista de una nota periodística", indicó la ONG en una carta pública emitida ayer.



"La réplica no debe restringir o inhibir la libertad de expresión, sino complementar y permitir a la ciudadanía hacerse de una idea propia a partir de diversas visiones", añadió.



Artículo 19 afirmó que desde el 1 de julio ha documentado referencias que estigmatizan la labor de la prensa y que ha instado al Gobierno que encabeza López Obrador a ser tolerante a la crítica y garantizar la libertad de expresión basadas en estándares internacionales.



"A pesar de esto, ahora como Presidente constitucional se refirió a Reforma como uno que difunde 'información falsa y equivocada', 'información sensacionalista, no apegada a la realidad', en respuesta a una nota publicada por el medio el 2 de enero titulada 'Crecen ejecuciones con AMLO en 65%'", puntualiza.



"Las descalificaciones y estigmatizaciones constantes hacia medios de comunicación o periodistas(...) generan un clima que impide una deliberación razonable y plural sobre todos los asuntos públicos y, en un contexto de violencia como el nuestro, incrementa la vulnerabilidad de las y los periodistas".



"En el caso concreto del medio Reforma, es importante aclarar que si bien es cierto que el Ejecutivo puede ejercer su derecho de réplica y que sin duda esto enriquece el debate público, también es deber del Estado dar, de manera proactiva, información sobre temas de seguridad pública y de otros temas de interés público.



"Esto garantizará el derecho de acceso a la información de la sociedad y contribuirá a un debate plural a partir de una diversidad de fuentes", expresa la ONG.