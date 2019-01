Podría México rebasar los 20 mmdd de ventas online

Ciudad de México.- México podría rebasar los 20 mil millones de dólares de ventas vía comercio electrónico en 2019, con lo que se ubicaría entre las 15 naciones con mayor crecimiento en este segmento en el mundo, y líder en América Latina junto con Brasil.



Las ventas de comercio electrónico en América Latina superan los 57 mil millones de dólares, casi 3.0 por ciento del total mundial, revela el Índice Mundial de Comercio Electrónico 2018 de la firma Linio, que incluye a 53 países de ocho regiones del mundo.



Por su parte, el Ranking de América Economía Intelligence revela que Brasil reporta ventas por 19 mil 722 millones de dólares y México por alrededor de 18 mil millones de dólares el último año, aunque los especialistas prevén que se podrían superar los 20 mil millones.



En opinión de la compañía mexicana EnvíoClick, en 2019 se espera que el comercio electrónico siga creciendo y más pequeñas y medianas empresas (Pymes) se sumen a las ventas on line, para hacer crecer sus negocios.



En ese sentido, uno de los mayores desafíos y factor clave del éxito de las tiendas online es la operación logística, ante el impacto que genera en la experiencia de sus clientes y en consecuencia, en el negocio.



Por ello, es importante no perder de vista el contar con una logística fuerte, o con un socio que pueda proveer de ella y cubrir las necesidades del negocio, recomienda EnvíoClick, la principal plataforma logística que apoya a empresas mexicanas en comercio electrónico.



Resalta que las Pymes tienen un gran potencial de aprovechamiento y aplicación del comercio electrónico, "lamentablemente es la falta de conocimiento del tema lo que hace que muchas todavía no den el salto a la plataforma electrónica".



En México hay alrededor de cuatro millones 926 mil empresas, de las que 97.6 por ciento son Pymes y generan 52 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y 72 por ciento del empleo en el país.



Sin embargo, solo 10 por ciento posee alguna plataforma online, de acuerdo con datos oficiales.



De acuerdo con el Índice Mundial de Comercio Electrónico, China encabeza las transacciones en línea a nivel mundial, con ventas mayores a 636 mil 087 millones de dólares, seguida de Estados Unidos, que factura 504 mil 582 millones de dólares; y Reino Unido, con 86 mil 450 millones de dólares.