Una mentira, la equidad electoral; mujeres compiten en desventaja por cargos

Ciudad de México.- Aunque lograron la paridad de lugares en el Congreso de la Unión, las mujeres no compitieron por cargos bajo condiciones de igualdad en las pasadas elecciones, de acuerdo con datos del INE.



"Tuvimos candidaturas paritarias y, sin embargo, la cobertura mediática que se dio a las candidatas a diputadas fue tan sólo de 21% y a las senadoras, 22 por ciento. Por lo que hace a los recursos en campaña, 67% se devengaron por hombres y 33%, por mujeres”, señaló la consejera



electoral Dania Ravel.



Desde 2008, los partidos han destinado recursos específicos para capacitar en liderazgo político a las mujeres, presupuesto que desde ese año supera $917 millones.



No obstante, de acuerdo con Ravel, el INE detectó que ese dinero no se destinaba a ese fin, a pesar de que desde 2012 hay programas que obligaban a los partidos a hacerlo.



Ante eso, en septiembre pasado se aprobó un protocolo para vigilar que esos institutos destinen eficientemente 3% de sus recursos a la capacitación, promoción y liderazgo político de las mujeres.



Mujeres compiten entre desigualdad



A pesar de que se ha duplicado el presupuesto para capacitación del liderazgo político de las mujeres, luego de diez años de su obligatoriedad por parte de los partidos políticos, y que suma más de 917 millones de pesos, las mujeres siguen compitiendo en condiciones desiguales.



En 2008, fue el primer año en que los partidos tuvieron que destinar recursos específicos para la capacitación de las mujeres, lo que sumó 50.4 millones de pesos, mientras que, en 2018, la cifra fue de 128.5 millones de pesos.



Sin embargo, datos otorgados por el Instituto Nacional Electoral (INE) arrojan que las mujeres aun no compiten en circunstancias de igualdad.



La consejera Dania Ravel dijo: “sabemos que tuvimos candidaturas paritarias y sin embargo la cobertura mediática que se dio a las candidatas a diputadas fue tan sólo de 21% y a las senadoras de 22% y por lo que hace a los recursos en campaña 67% de los recursos se devengaron por hombres y 33% por las mujeres.”



Aun con estas condiciones, se logró la paridad en ambas cámaras del Congreso de la Unión en el pasado proceso electoral con porcentajes nunca antes logrados.



De los 917 millones que han invertido en los últimos 10 años, el PRI ha erogado 244.6 millones de pesos, el PAN 206.2 millones de pesos y el PRD 130.2 millones.



El Verde, el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano/Convergencia, han invertido, 78.3; 62.7 y 66.4 millones de pesos, respectivamente.



El partido Nueva Alianza, que recientemente perdió su registro, destinó 60.9 millones durante su existencia, mientras que los nuevos partidos Morena y Encuentro Social, desde 2015 han erogado 37.2 y 23.4 millones de pesos respectivamente.



Otros tres partidos ya desaparecidos, Partido Humanista, Partido Democracia Social y Alternativa Socialdemócrata invirtieron 2.3, 2.8 y 2.6 millones de pesos, respectivamente.



En un foro, organizado con el objetivo de analizar el origen, implementación y fiscalización del gasto destinado al fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres, el pasado 6 de diciembre, la consejera del INE, Dania Ravel, subrayó que México se encuentra entre los 12 países que destinan parte del financiamiento público a actividades específicas para la igualdad de género en los partidos, y en 2012 se crearon los Programas Anuales de Trabajo que obligan a las fuerzas políticas a concretar las acciones para el liderazgo político de las mujeres, con las descripciones de cada proyecto, actividades y cronograma, así como los beneficios e impacto de cada uno de ellos.



Sin embargo, puntualizó que los recursos no se destinaban al fin para lo que fueron etiquetados por lo que, en septiembre de este año, el INE aprobó el Protocolo para la Implementación de Buenas Prácticas en el Ejercicio de los Recursos del Gasto Programado que define los criterios para que los partidos políticos destinen eficientemente el tres por ciento de sus recursos a la capacitación, promoción y liderazgo político de las mujeres.