Urge Morena aprobar Guardia Nacional

Ciudad de México.- Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, urgió a los legisladores aprobar la reforma constitucional que dará creación a la Guardia Nacional.



El legislador aseguró que su bancada está lista para trabajar sobre el tema en el periodo extraordinario de sesiones que iniciará el próximo 16 de enero.



"Me sumo a la urgencia del Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador para tener lo más pronto posible un cuerpo de seguridad que pueda controlar el territorio nacional en materia de seguridad, pero con la coordinación con todas las policías estatales y municipales", dijo.



"México no puede seguir como hasta ahora en el combate al crimen organizado. No hay tiempo que perder, la creación de la Guardia Nacional es una urgencia no sólo de nuestro grupo parlamentario, sino del País en su conjunto, de Gobernadores, Alcaldes y sociedad".



El presidente de la Junta de Coordinación Política confirmó que esta semana iniciarán las audiencias en la Cámara baja para discutir el contenido de la reforma constitucional.



Detalló que el martes 8 de enero están convocados los Gobiernos estatales, el 9 de las asociaciones y Gobiernos municipales; el día 10 organizaciones civiles, académicos y expertos; el viernes 11, integrantes del Gobierno federal; y el sábado 12, organismos internacionales e investigadores.



"Todo con el fin de generar la más amplia discusión que permita transitar en la búsqueda de acuerdos y consensos para aprobar el 16 de enero, cuando comienza el periodo extraordinario, la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional", expresó.