Zona franca, a evaluación en tres meses

Ciudad de México.- El plan para la frontera norte de reducción de impuestos, incremento del salario mínimo y combustibles al mismo precio que en Estados Unidos es perfectible, y para ello se revisará su puesta en marcha dentro de tres meses, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.



"Platicaba yo ahora con el gobernador (de Chihuahua) Javier Corral que poco a poco se van a ir aclarando los procedimientos. Esto es un plan perfectible, pero la esencia es lo más importante”, afirmó el jefe del Ejecutivo.



Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, el Presidente adelantó que dentro de tres meses visitará los seis estados que están incluidos en el plan, para conocer de primera mano, de los empresarios, cómo han funcionado estas medidas.



"Que nos volvamos a encontrar en tres meses para ver cómo va el programa.



"Y que ya para entonces tengamos un diálogo circular, porque nos tocó a nosotros tomar la palabra, es un monólogo, pero ya no va a ser así, vamos a escuchar la voz de todos en el siguiente encuentro”, aseguró el Presidente a los empresarios chihuahuenses reunidos en Ciudad Juárez.



Insistió en que la reducción del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que pagan las empresas generará condiciones para que se abran más fuentes de empleo y se incrementen los salarios de los trabajadores en las plantas industriales en México.



"No vamos a tener desequilibrios. No hace falta ser doctor en economía, con todo respeto a los economistas, para saber que no va a afectar en nada, porque, al bajar impuestos, el empresario puede tener la posibilidad de pagar mejor a los trabajadores”, estimó López Obrador.



El Plan de la Frontera Norte incluye a 43 municipios de seis estados que tienen frontera con Estados Unidos y tiene una vigencia inicial de dos años, con la opción a que se prolongue a lo largo del sexenio. según dijo el Presidente, al reiterar lo declarado el viernes en Tamaulipas.







RECONOCEN DIFERENCIAS



El presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, reconocieron que tienen diferencias ideológicas, pero que han acordado trabajar juntos sin interponer esas desavenencias.



"Como él lo ha expresado, tenemos diferencias ideológicas, venimos de movimientos distintos y hasta contrapuestos, pero tenemos que trabajar en unidad, de manera coordinada, por el interés general. La patria es primero.



"Y así como él ha ofrecido esa colaboración, yo correspondo. Nunca va a ser vilipendiado, despreciado el gobernador legal y legítimo de este gran estado de Chihuahua”, enfatizó López Obrador ante empresarios de esa entidad.