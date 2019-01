Gobernadores, primeros participantes en debate sobre Guardia Nacional

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la participación de representantes de los gobiernos estatales, este martes arrancan en la Cámara de Diputados las audiencias públicas para la integración del dictamen para la formación de la Guardia Nacional, el principal proyecto de seguridad pública del Gobierno de México.



El objetivo es tomar propuestas para la elaboración del dictamen que será discutido, y en su caso aprobado, de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, los días 16 y 17 de enero, durante el periodo extraordinario de sesiones convocado.



De acuerdo con la convocatoria, el miércoles se realizará la mesa de asociaciones y gobiernos municipales; al día siguiente participarán organizaciones civiles, académicos y expertos.



Para el viernes 11 de enero lo harán integrantes del Gobierno federal, y el sábado 12 cierran las audiencias con la participación de organismos internacionales e investigadores.



La Cámara de Diputados convocó a senadores, gobernadores, presidentes municipales, representantes de organismos e instituciones de derechos humanos, organizaciones y colectivos de la sociedad civil.



También podrán participar académicos, especialistas en la materia, servidores públicos federales del ramo de la seguridad, así como elementos de las Fuerzas Armadas



Pese a que la reforma todavía no se elabora, el Gobierno de México ya lanzó una convocatoria para que jóvenes de entre 18 y 30 años se integren a la nueva fuerza, la que estará compuesta por 5 mil elementos.



En una fase inicial, la Guardia Nacional estará conformada por elementos de las Policías Militar, Naval y Federal, y posteriormente se abriría la convocatoria a los civiles.



En las audiencias que inician este martes en el Salón de Protocolo Edificio C de San Lázaro se abordarán los siguientes temas: Seguridad ciudadana en los estados, Federalismo y Guardia Nacional, y Estrategias municipales para la seguridad.



Otros temas son: Los municipios ante la problemática de la inseguridad, Derechos Humanos y Guardia Nacional; Seguridad Humana y Guardia Nacional, y Seguridad, construcción de la paz y Guardia Nacional.



Cada participante tendrá 10 minutos para hacer su presentación en mesas moderadas por diputados o senadores, quienes propondrán una discusión y se reunirán con equipos técnicos para elaborar las conclusiones de cada audiencia.



Los invitados contarán con hasta 3 minutos para hacer opiniones o responder a preguntas de los legisladores, y el moderador podrá resolver cualquier situación no prevista en el formato.



Para el público en general que esté interesado en el desarrollo de las audiencias, las mismas se transmitirán por el Canal del Congreso, por circuito cerrado y por internet.



Los asistentes a San Lázaro deberán considerar que las audiencias son abiertas, pero sujetas a la capacidad del Salón de Protocolo y a las obligaciones de Protección Civil.



De acuerdo con la agenda de las audiencias, para este martes se prevé la participación del mandatario de Campeche y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Alejandro Moreno Cárdenas.



Además de sus homólogos en Guerrero, Héctor Antonio Astudillo Flores; Colima, José Ignacio Peralta Sánchez; Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa; Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís; Yucatán, Mauricio Vila Dosal; y Querétaro, Francisco Domínguez Servién.



Por la tarde, continuarán las audiencias con los gobernadores de Michoacán; Omar Fayad Meneses, Hidalgo; Enrique Alfaro Ramírez, Jalisco; Alejandro Tello Cristerna, Zacatecas; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Tamaulipas; Javier Corral Jurado, Chihuahua; Cuitláhuac García Jiménez, Veracruz, y José Rosas Aispuro Torres, de Durango.