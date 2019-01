Pide familia a Presidente liberar a Hernández

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que las hermanas del ex Gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, le pidieron su intervención para que salga libre, pese a la acusación de lavado de dinero que pesa en su contra.







El Mandatario federal afirmó que la Secretaría de Gobernación revisará todos los casos en los que se argumente que son presos políticos, incluidos éste y el del ex Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, si lo solicita.







"Se reciben peticiones de todos, a nadie se le niega la posibilidad de revisar su caso, todos", aseveró.







"Hace dos o tres días cuando iba a Reynosa precisamente, dos hermanas del ex Gobernador Hernández que está preso, me entregaron también una carta solicitándome lo mismo y así en varios casos".







López Obrador insistió en que no se está rechazando a nadie y se realizará una revisión exhaustiva, actuando con "mucha responsabilidad" y buscando que se haga justicia.







"Que en efecto se trate de consignas políticas para mantener en la cárcel a personas; muchos que les han dilatado demasiado su sentencia, que no les resuelven aun cuando no hay elementos desde el punto de vista jurídico", manifestó.







"Ya se acaba la persecución por consigna, como lo hacían antes. Eso termina. Es apego estricto a la legalidad y eso es lo que estamos haciendo".







Ante la pregunta de si Padrés ya recurrió al Gobierno para pedir su apoyo, pues en una carta afirma ser preso político, López Obrador aseguró que el tema lo está viendo la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez.







"Ahí se están revisando todos los casos para cumplir con el compromiso de liberar a presos políticos, a presos que están injustamente en las cárceles. Ya han salido un número importante de presos y van a seguir saliendo, pero se están revisando todos los casos", expresó.







"Seguramente la licenciada Olga va a informar sobre este caso en particular y sobre todo lo que se ha venido haciendo para liberar a los presos políticos".







Padrés está en la cárcel desde noviembre de 2016, acusado por una presunta defraudación fiscal equiparable de 70 millones 415 mil 367 pesos y por lavado de dinero por 11 millones 186 mil 895 pesos. Está en discusión su libertad bajo fianza por 30 millones de pesos.







En tanto, el ex Gobernador de Tamaulipas está preso desde octubre de 2017 acusado por lavado de dinero y lazos con el crimen organizado, a la espera de una orden de extradición a Estados Unidos.