Polemizan Monreal y Osorio por Guardia

Ciudad de México- Los senadores Ricardo Monreal y Miguel Ángel Osorio Chong intercambiaron señalamientos en redes sociales en torno a temas de seguridad y presuntos sobornos del crimen organizado a funcionarios de los anteriores gobiernos.



Monreal, coordinador de los senadores de Morena, señaló que, tras información surgida en el juicio a Joaquín "El Chapo" Guzmán, se supo que el Cártel de Sinaloa sobornó a altos mandos de la Policía y las Fuerzas Armadas durante los sexenios del PRI y el PAN.



Por ello, para justificar la Guardia Nacional, el zacatecano expuso que es indispensable que el País cuente con un nuevo cuerpo de seguridad nacional, así como emprender todas las investigaciones correspondientes.



"De un millón de dólares al mes era la nómina del cartel de Sinaloa para el pago de altos mandos de la Policía y el Ejército mexicanos en gobiernos del #PAN y el #PRI, según declaraciones de testigos protegidos ante la Corte de #EUA", aseveró en su cuenta de Twitter.



"El gobierno mexicano, al servicio de un cartel de la droga. ¿Así cuándo iba a terminar la guerra? A #México le urge un nuevo cuerpo de seguridad nacional y pública, y emprender las investigaciones pertinentes".



Ante esos señalamientos, Osorio Chong, quien se desempeñó como Secretario de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, sostuvo que es grave poner en duda la lealtad de instituciones como la Policía Federal y el Ejército, y basarse en dichos de criminales para afirmar que los gobiernos anteriores negociaron beneficios y protección con el crimen.



El priista apuntó, que contrario a las aseveraciones de Monreal, el Gobierno de Peña detuvo a objetivos prioritarios y los extraditó a Estados Unidos.



Por lo tanto, expuso, las declaraciones del morenista son sólo una forma para justificar la Guardia Nacional, la cual es deficiente y vulnera el marco legal y los derechos humanos.



"La pasada administración detuvo y extraditó a varios objetivos prioritarios, mostrando su compromiso con el Estado de Derecho y la seguridad de las y los mexicanos", mencionó.



"Utilizar esto para defender una iniciativa deficiente (la Guardia Nacional), que vulnera los Derechos Humanos y el marco legal del país, demuestra la carencia de argumentos creíbles por parte de sus proponentes".



Monreal reviró con el argumento de que no se pone en duda la lealtad de las instituciones, sino únicamente la probidad de algunos de sus integrantes, como el ex Fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, quien se declaró culpable de narcotráfico.



El senador señaló que, lo anterior, es muestra de que se debe reformar la seguridad y justicia, lo que derivaría en no necesitar extraditar a criminales.



"No está en duda la lealtad de las instituciones, sino la probidad de algunos de sus integrantes, quienes tienen el derecho de defenderse y demostrar que las graves imputaciones en su contra son falsas y dolosas. Recuérdese el caso del ex fiscal nayarita, quien se declaró culpable", manifestó.



"Si no queremos que el sistema de seguridad, procuración y administración de justicia sea vulnerado por testigos protegidos en tribunales extranjeros, debemos empezar por reformar radicalmente la seguridad y la justicia en #México. Ya no habría necesidad de extraditar a nadie".