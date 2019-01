Ahorro con plan antihuachicol es de 2 mil 500 mdp: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hasta ahora el plan de combate al robo de combustible ha significado un ahorro de 2 mil 500 millones de pesos.



En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario detalló los resultados del plan puesto en marcha y que calificó como "buena noticia".



"Antes del plan eran 787 pipas diarias robadas, ahora con el plan se ha bajado a 177 pipas diarias", aseveró, "es decir, 610 pipas diarias menos".



De acuerdo con el político tabasqueño, desde que inició el plan se han robado 8 mil 540 pipas menos.



El Jefe del Ejecutivo sostuvo que esto se ha logrado con el apoyo de los ciudadanos, aunque reconoció que ha habido molestias en algunas partes del país por las acciones implemetadas, pero no ha sido generalizado.



"Si los ciudadanos nos siguen respaldando vamos a acabar con la corrupción, cero corrupción, cero impunidad", sostuvo.



López Obrador reconoció que estos resultados no significan "cantar victoria" ni "echar las campanas al vuelo".



"Porque es desenraizar, arrancar de raíz un sistema corrupto desarrollado a la par del poder público, una vergüenza, y hay otros casos, pero nos vamos por partes, vamos a ir poco a poco", aseguró.



Respecto al abasto de combustibles en el país, dijo que se analiza la manera de afectar lo menos posible.



"En el caso de la transportación, lo mismo, se está buscando, se los comnetaba ayer, que podamos transportar combustible también con pipas, se hace con pipas, pero utilizarlas más y estar viendo qué es lo más conveniente, graduando, sin afectar el abasto", manifestó.



"Hay suficiente combustible en el país, tenemos gasolinas, no es un problema de abasto, es una situación especial de distribuciónm estamos normando para evitar el robo".



El presidente aseguró que el plan de intervención en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), en el que participan servidores públicos de diez Secretarías, en particular de la Defensa y de la Marina, continuará, y comentó el caso de la refinería de Salamanca.



"Ayer en Salamanca se encontró una instalación clandestina de los tanques de gasolina hacia un depósito fuera de la refinería, una manguera de tres kilómetros, esto fue descubierto por el Ejército y así no estan ayudando todos los días", dijo.