Bajan salarios de ministros en 25%

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia aceptó reducir los salarios de los Ministros para 2019, pero en sus propios términos y no cómo pretendió ordenar la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos.



El Pleno de la Corte acordó hoy, luego de tres sesiones privadas de discusión, que los once Ministros en funciones percibirán 25 por ciento menos que en 2018, pero como un acto voluntario de austeridad.







La percepción neta anual el año pasado fue de 4.3 millones de pesos, por lo que en 2019 quedará en aproximadamente 3.2 millones de pesos, el doble que el tope que se auto asignó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.







"Las percepciones que reciben los Ministros de la Suprema Corte de Justicia no pueden ser diferenciadas ni pueden ser disminuidas por actos provenientes de los otros Poderes", afirmó el máximo tribunal.







"Ello no impide que en ejercicio de su independencia y autonomía de gestión presupuestal, la Suprema Corte ejerza una autorregulación de las remuneraciones de sus integrantes bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que la propia Constitución establece", agregó.







Recordó que el artículo 94 de la Constitución prohíbe reducir las percepciones de los jueces federales durante su encargo, mientras que el 123 establece el principio de que a trabajo igual debe corresponder un salario igual.







Los diputados habían creado en el Presupuesto tres categorías de Ministros: el Presidente y los que ingresaron antes de 2010, que seguirían ganando los 4.3 millones de 2018; los que ingresaron después de 2010, a los que había fijado 3 millones 53 mil pesos netos anuales; y el o la que ingresará en febrero, tras el retiro de Margarita Luna Ramos, que quedaría sujeto al tope de 1.6 millones del Ejecutivo.







Sobre este último nuevo Ministro o Ministra, fuentes judiciales informaron que su situación se resolverá cuando sea designado, pero lo más probable es que ganará lo mismo que sus colegas, pues de mantenerle el tope de 1.6 millones percibiría menos incluso que los más de mil 500 jueces y magistrados federales.







La reducción también afectará a Ministros y Ministras en retiro, que perciben lo mismo que los Ministros en activo en los primeros dos años tras dejar el cargo, y el 80 por ciento de este monto el resto de sus vidas.







Las fuentes informaron que la Corte también acordó mantener, con reducciones sólo en los niveles más altos, los ingresos de cerca de 200 secretarios de estudio y cuenta, que ganaban entre 2 y 2.9 millones de pesos anuales netos.







Lo anterior, aplicando el principio de especialidad del Artículo 127 de la Constitución, que señala que los funcionarios que desempeñen un trabajo técnico calificado o especializado, pueden percibir hasta 50 por ciento más que el Presidente.







La Cámara expresamente había prohibido que cualquier funcionario de la Corte distinto de los Ministros percibiera más de 1.6 millones netos anuales.







"La Presidencia de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, revisarán y, en su caso, publicarán los montos de las remuneraciones de Magistrados y Jueces del PJF -conforme a lo aprobado en el PEF 2019- a efecto de asegurar, como mandata el Artículo 94 constitucional, arriba citado, que sus remuneraciones no sean disminuidas durante su encargo", aclaró la Corte.







El PEF mantiene los ingresos de jueces y magistrados que iniciaron funciones en 2018 -2.2 y 2.5 millones de pesos netos anuales-, pero hay más de 500 funcionarios de mando del CJF, la Corte y el Tribunal Electoral, que ganaban más de 1.6 millones de pesos y no está claro si tendrán protección.