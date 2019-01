Busca AMLO crecimiento sin inflación

Ciudad de México.- Crecimiento económico sin endeudamiento ni inflación es el objetivo del Gobierno federal en materia financiera, así lo afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante la presentación del Programa de Impulso al Sector Financiero en Palacio Nacional.







"En lo que corresponde al control de inflación nosotros vamos a actuar de manera muy prudente, muy responsable, (para) que haya crecimiento sin inflación, ya se ha logrado", aseguró.







López Obrador recordó que durante la gestión de Antonio Ortiz Mena como Secretario de Hacienda, el País tuvo un crecimiento anual de 6 por ciento, promedio anual.







Enfatizó que la clave fue alcanzar ese crecimiento sin inflación ni endeudamiento, por lo que subrayó la necesidad de transitar hacia ese modelo.







"Ahí está la clave, eso no se ha logrado en los últimos tiempos, tenemos que ir hacia ese modelo de crecer sin inflación y sin endeudar al País", mencionó.







En el Salón Tesorería, el Jefe del Ejecutivo garantizó el cumplimiento del compromiso de llevar a cabo una Administración con equilibrios económicos.







"Vamos a mantener el compromiso de llevar a cabo una Administración equilibrada, vamos a mantener siempre equilibrios económicos, no vamos a gastar más de lo que tengamos de ingresos, no vamos a seguir endeudando al País", prometió.



El tabasqueño reiteró que el manejo equilibrado de las finanzas y el plan de austeridad del Gobierno federal permitirán liberar fondos para el desarrollo.







"Vamos a buscar que no haya déficit en el manejo de las finanzas públicas, esto se va lograr al mismo tiempo que no pensamos aumentar impuestos ni crear impuestos nuevos", señaló.







Criticó que en el pasado el Gobierno no era un promotor del desarrollo, sino un facilitador de negocios en beneficio de minorías, lo que condujo al País a la crisis.







Se llegó a extremos, dijo el Presidente, en que el Gobierno se consumía prácticamente todo el presupuesto y destinaba poco para beneficio de los ciudadanos.







"Confiamos que nos va a funcionar la fórmula de hacer un Gobierno austero, sobrio, sin lujos, vamos a liberar muchos fondos para el desarrollo con un plan de austeridad republicana", subrayó.







El Presidente aseveró que respetará la autonomía del Banco de México (Banxico), así como las decisiones de los organismos autónomos.







"Esto implica respeto a las decisiones de los organismos autónomos y división y equilibrio entre los poderes. Nos hemos comprometido a respetar la autonomía del Banco de México y se va cumplir", enfatizó ante el Gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León.