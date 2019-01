Dan 75 años a 'Gato' Ortiz por plagios

Monterrey, NL.- El ex portero del Monterrey, Omar "El Gato" Ortiz, fue condenado a 75 años de prisión tras ser encontrado responsable de participar en tres secuestros, entre ellos el de una menor.



Ortiz Uribe, de 42 años, apodado "El Gato", se encuentra internado en el Cereso de Cadereyta, donde también están recluidos otros cuatro cómplices, quienes también fueron condenados.







El ex futbolista profesional fue capturado el 7 de enero del 2012 y, tras siete años de proceso, finalmente fue condenado por un Juez Penal del Estado, quien llevó su caso en el sistema tradicional escrito.







En el mismo también fueron sentenciados cuatro cómplices que integraban la banda de secuestradores en la que Ortiz Uribe se encargaba de buscar a las víctimas.







El sentenciado deberá cumplir 60 años detenido, ya que esa es la pena máxima establecida en el Estado.







El juez determinó que es responsable del delito de secuestro agravado, por lo que no tiene derecho a ningún beneficio que lo ayude a reducir la pena.







En el mismo proceso también se sentenció a Luis Alberto Tamez Hernández, quien fue condenado a 75 años de cárcel por su implicación en los mismos plagios que Ortiz Uribe, un hombre adulto, una mujer adulta y una niña.







A 70 años se condenó a César Acosta Canchola; además se les impusieron 50 años de prisión a Héctor Eduardo Treviño Urbano y a Jorge Aníbal Treviño Hernández.