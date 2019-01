Ofrecen recompensa de 50 mil pesos por el asesino de un perrito

Ciudad de México.- Un video en el que un hombre que se autonombra Comandante Cobra, ofrece 50 mil pesos de recompensa para localizar al hombre que asesinó a puñaladas a un perro en Piedras Negras, Coahuila, y cuyo video se hizo viral, causando gran indignación en todo el país.



El hombre, a quien en redes soicales identifican como Ivan M. Riebeling, grabó un video en el que se le escucha decir:



"Queridos hermanos, muy buenas noches. Les habla el comandante Cobra. Debido a diversas denuncias a nivel nacional sobre un acto inhumano de crueldad animal. La gente está muy molesta y pide que hagamos justicia lo más pronto posible. Es por eso que hacemos un llamado a la ciudadanía en general, a dar con este delincuente potencial. Porque una persona que maltrata, tortuta y mata a un animal, no es una persona buena.



"Estamos ofreciendo 50 mil pesos a la persona que nos entrege viva a esta persona. No lo vamos a matar. Vamos a dar un escarmiento. Y lo subiremos también en redes sociales para que el resto del mundo vea lo que le va a pasar a la gente que maltrata, tortura o mata animales.



"Es sumamente indignante para mi y para el resto de las personas rescatistas que gastamos horas, dinero en rescatar vivo a un animal, para que na persona cobarde, un delincuente termine con una vida de un animal inocente, que se acerca a ver si le da cariño, a ver si le da un poco de comida.



"Este llamado en genral es un llamado urgente para poder dar con este delincuente.



"Es por eso que el día de hoy hago esta convocatoria de entregar 59 mil pesos a la persona que nos entregue viva a esta persona porque después de darle su escarmiento lo entregaremos a la justicia y pediremos a la justiocia que se le de la pena máxima a esta persona, por sus actos de cobardía. Y estaremos haciendo esto a nivel nacional, al igua que vamos a estar exigiendo a nuestro presidente de la República acabar con las corridas de toros, porque eso no es un arte.



"Bendiciones, queridos hermanos, se les quiere mucho".



El tema ha generado indignación y diversas reacciones, como la del mismo alcalde de Piedras Negras, quien se comprometió a hacer justicia.



En redes sociales, usuarios identificaron al agresor como Gerardo ‘N’ y supuesto trabajador de CFE; el presidente municipal Claudio M. Bres afirma que no se permitirán actos como éste.



Otro hombre también de nombre Gerardo fue confundido con el asesino del perro y tuvo que salir a negar nexos con el caso.



El agresor podría pasar hasta seis años en la cárcel, y también tendrá que pagar hasta mil días de multa, es decir, una infracción que rondaría los 80 mil pesos.



Mató a un perro a puñaladas.



Lo buscan.