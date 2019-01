Se forman horas para comprar 5 litros de gasolina en Edomex

Entre dos y hasta tres horas tardan automovilistas en formarse para comprar apenas cinco litros de gasolina que les servirán sólo para llegar hasta sus casas, pero no para realizar sus actividades normales como trabajar o llevar a sus familiares al doctor pues no tendrán en qué moverse.



Raymundo Hernández, llegó muy temprano a Toluca desde una de las comunidades del municipio de Temoaya, junto con conocidos ha tratado de conseguir gasolina porque tiene un familiar al que necesita llevar a una consulta médica.



Aunque el estado de salud no es de gravedad, señaló que es molesto que las autoridades federales no hayan avisado a la población que iban a cerrar los ductos de Pemex para que se previnieran.





"No enfermo de gravedad, pero si necesita ser atendido por un médico especialista y pues no lo hemos podido traer por lo mismo, por la falta de hidrocarburo... Si no hay hidrocarburo pues nos tendremos que abstener a salir, a detener nuestras actividades, nuestras labores", comentó.





"Ahorita llevo desde el lunes y apenas me van a vender cinco litros nada más, yo creo para moverse... Pues como si fuera taxista, caminamos mucho por la clase de trabajo que tenemos y si de pérdida gastamos 30 litros diarios para poder continuar con el trabajo... Yo creo que ya nada más llevar el carro a la casa y ver con los garrafoncitos irle pirateando ahí nomás".





"El huachicol, el principal problema se da en el combustible a gasolina, y esto se da con los taxis, con las vagonetas, desde luego que el transporte irregular, ilegal, está muy cercano a la economía subterránea y la economía subterránea pues esta en este tipo de oportunidades y de acciones y bueno es una denuncia muy clara que es tan grande ya que debe de haber algún consumidor y desde luego el transporte público es la industria que vive principalmente u opera principalmente con el consumo de combustible y el transporte irregular vemos que se incrementa el robo de vehículos, la venta de autopartes robadas, el consumo de combustible o abasteciéndolo en lugares de dudosa procedencia", consideró.





Al señor Enrique se le quedó su automóvil en una de las calles de la capital mexiquense, ahí lo dejó esperando que los ladrones ‘no hagan de las suyas’ y después se fue a buscar una gasolinera abierta, se formó y con los cinco litros que le venderán en su contenedor de plástico, señaló que podrá llegar a su casa y guardar su carro, porque no le funcionará para realizar sus actividades cotidianas.El delegado de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo (Cnapat) en el Estado de México, Odilón López Nava denunció que elAlgunos puntos que han detectado de venta de hidrocarburos irregulares en Toluca son las delegaciones San Pablo Autopan, San Cristóbal Huichochitlán y San Cayetano, todas al norte.Además, señaló que el transporte foráneo y algunas líneas del transporte público afiliadas, funcionan con normalidad porque usan diésel, además de que el número de usuarios incrementó tras el desabasto, un 40 por ciento.