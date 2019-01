UNAM, líder mundial en Twitter con 3 millones de followers

Ciudad de México.- Por contar con más de tres millones de seguidores (followers) y más de 58 mil tuits publicados, el ranking de las 200 mejores universidades del planeta (The uniRank Twitter University Ranking 2018) reconoció a la UNAM como la institución de educación superior con más seguidores en dicha red social en el orbe.



También la comunidad de Twitter de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destaca por ser la de mayor interacción dentro de la industria de educación superior.



La UNAM duplica la cifra de su más cercana competidora: King Abdulaziz University, de Arabia Saudita, con alrededor de un millón 600 mil seguidores, mientras que con casi un millón se ubica en quinto sitio el Massachusetts Institute of Technology (MIT), y en octavo lugar la Universidad de Harvard, con más de 860 mil seguidores.



El Instituto Politécnico Nacional (IPN) aparece en décimo sitio con más de 790 mil. Instituciones como el ITESM de México y las universidades de Oxford, Cambridge y Yale tienen más de 400 mil seguidores. El Colegio de México tiene presencia en el lugar 159, con más de 86 milfollowers.



Como resultado de un estudio comparativo realizado por la UNAM para analizar el nivel de interacción de sus cuentas en redes sociales, se observó que también en este importante indicador las cifras son positivas. En Twitter, la Universidad de la nación destaca por ser no sólo la comunidad más grande, sino también la de mayor interacción dentro de la industria de la educación superior.



Las herramientas usadas por esta casa de estudios para realizar dicho estudio fueron Socialbakers y FanPage Karma, ambas reconocidas mundialmente.



Desde 2009 se adhirió a la red social de Twitter y desde entonces reafirma su liderazgo también en el mundo digital. Los más de 58 miltuits emitidos en esta plataforma son muestra de la robusta, diversa y cualitativa información que emite esta universidad.



El compromiso con el abordaje y la solución de los problemas nacionales ha capturado y cautivado la atención de los tuiteros, que no sólo se remiten a la comunidad universitaria, sino a la sociedad en general, nacional e internacional.



A través de 140 o 280 caracteres, imágenes, videos, carteles, infografías y demás contenido visual y multimedia, la Universidad de la nación, reitera su invitación a seguirla entre “trinos y rugidos”, en @UNAM_MX



Al presentarse The uniRank Twitter University Ranking 2018, en el sitio https://www.4icu.org/top-universities-twitter se exponen las 200 mejores instituciones de educación superior en dicha red social, mismas que debieron cumplir con los siguientes criterios de selección:





Ser autorizado y/o acreditado por la organización correspondiente relacionada con la educación superior en su país; ofrecer al menos cuatro años de licenciatura o posgrados (maestría o doctorado); impartir cursos predominantemente en un formato de educación tradicional, presencial”, puntualizó.