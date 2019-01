Palomean en Senado a 27 para Fiscalía General

Ciudad de México— Con la abstención del panista Damián Zepeda y el emecista Samuel García, así como la ausencia de legisladores del PRI y PRD, la Comisión de Justicia del Senado aprobó el dictamen de idoneidad de 27 candidatos a ocupar la Fiscalía General de la República.



El dictamen se turnó a la Junta de Coordinación Política para que, de esos 27 aspirantes, se elabore una lista de 10 candidatos, la cual deberá ser aprobada por el Pleno en el periodo extraordinario que inicia el 16 de enero.



Tras el aval a esos 10 candidatos, el Senado turnará la lista al presidente Andrés Manuel López Obrador para que elija los tres nombres que incluirá en la terna que enviará de regreso a la Cámara alta para que se designe al Fiscal General.



En la discusión en la Comisión de Justicia, el senador Damián Zepeda señaló que el proceso de selección de los candidatos a ocupar la Fiscalía General no garantiza la autonomía de quien sea elegido para el cargo.



Además, acusó que entre los 27 aspirantes se encuentran perfiles que están lejos de cumplir el principio de independencia partidaria, como ex funcionarios cercanos al presidente, o bien, afines a Morena.



"Es evidentemente una simulación porque Andrés Manuel López Obrador ya dijo públicamente cuál es su terna, entonces, ¿qué andamos haciendo aquí? Él ha dicho que su terna son Bernardo Bátiz, Verónica de Gyves y una vacante que, asumo, será, ese sí no la ha dicho, pero asumo que será Gertz Manero. Si él ya tiene su terna, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Yo creo que debimos de haber valorado si son perfiles ideales, apartidistas, si garantizan independencia y para eso hay que conocer a los perfiles", dijo Zepeda en entrevista.



El panista planteó a la Comisión de Justicia entrevistar a los 27 candidatos para conocer cuál es su visión sobre la justicia en el país y sus principales objetivos al ocupar la Fiscalía.



Sin embargo, esta propuesta fue rechazada.



Zepeda insistió en que se solicite a la Junta de Coordinación Política que se convoque a los 27 aspirantes a comparecer.



El senador de Movimiento Ciudadano Samuel García solicitó que se permita la participación de organizaciones de la sociedad civil para revisar los perfiles que aspiran a la Fiscalía General.