Piden voz mandos de Ciudad Juárez y Tijuana en discusión de Guardia

Ciudad de México- Secretarios de Seguridad Pública de Tijuana y Ciudad Juárez pidieron al Congreso escuchar la opinión de los policías antes de aprobar la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional.



Durante el segundo día de audiencias públicas convocadas por la Cámara de Diputados, los funcionarios demandaron a los legisladores conocer el punto de vista de quienes constituyen el primer frente contra la delincuencia en los municipios.



"Está faltando la participación de las y los policías. Hoy me permitiré hablar en su nombre. Sin embargo, considero que es necesario que esta discusión no se quede solo en el ámbito político, que se escuche a los profesionales de la seguridad", advirtió Marco Antonio Sotomayor, Secretario de Seguridad Pública de Tijuana.



En su intervención, el funcionario acusó al Gobierno federal de abandonar a su suerte a la ciudad fronteriza, ya que la Policía Federal no coadyuva activamente en el combate al crimen y sólo cuentan con el respaldo del Ejército, cuyos elementos actúan sin contar con el respaldo jurídico que requieren.



"La Policía Federal en Tijuana en este momento no atiende absolutamente ningún evento relacionado con crimen organizado. La policía municipal de Tijuana prácticamente está sola en el combate a los criminales. Únicamente tiene el respaldo del Ejército mexicano con las limitantes que actualmente tienen nuestras Fuerzas Armadas para llevar a cabo funciones de seguridad", explicó.



Al hablar sobre el futuro de la Guardia, Sotomayor advirtió que no puede existir duplicidad de mando, ya que debe estar encabezada por un civil.



Pidió no violentar la autonomía municipal al otorgar facultades al Gobierno federal para intervenir las policías municipales.



"No se va a aceptar la subordinación al Gobierno federal", dijo.



Llamó a no disminuir los recursos federales que corresponde a los municipios y a incluir, como tema prioritario, el fortalecimiento de las policías locales y la creación de fondos para mejorar prestaciones y sueldos de los policías.



Ricardo Realivázquez, Secretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, también lamentó que no se haya convocado a los elementos policiacos para conocer su perspectiva.



"Diputados, senadores, les habla un policía. Un policía de calle, un policía con experiencia, un policía que ha recorrido gran parte del Estado de Chihuahua, y en mis hombros ahora recae la seguridad de Ciudad Juárez, una de las fronteras más importantes del País", manifestó.



El funcionario solicitó a los legisladores que la reforma fomente la coordinación entre corporaciones, pero evite el sometimiento de los elementos locales ante los que integrarán la Guardia Nacional.



"Sí a la Guardia Nacional con una coordinación, comunicación, más no una subordinación", expresó.