Planea Guanajuato traer gasolina de Texas

Guanajuato.- Traer gasolina desde Texas, rentar pipas adicionales y dejar de vender gasolina en bidones son parte del plan de contingencia que contempla el Gobierno de Guanajuato ante el desabasto.



El Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo durante una gira de trabajo por León, que pondrán en marcha un "plan b" en caso de que Pemex no cumpla con su ofrecimiento de enviar 41 mil barriles de gasolina en las próximas horas.







"Nosotros estamos viendo otras opciones: rentar pipas para traer combustible de Pemex de donde lo tengamos que traer, porque me dicen que hay que traerla de Manzanillo donde están llegando los buques; la otra es seguir reforzando el plan de Pemex, es decir lo del ducto, lo del ferrotanque, nosotros no quitamos el dedo del renglón pidiéndole a Pemex que cumpla su palabra.







"Y por otro lado estamos viendo el tema de importar gasolina a través de carrotanques, a través de ferrocarril, trayendo de Texas este combustible. Vamos a ver las opciones si es viable y si lo podemos hacer a través de los gasolineros y empezar a acelerar", dijo.







Rodríguez Vallejo también destacó que de común acuerdo con gasolineros, se emitirá un decálogo para le venta de combustible a la población, entre los que destacan que se prohíbe la venta de gasolina en bidones, porque se descubrió que mucha gente la adquiere para revenderla en colonias.







También que habrá un tope máximo de venta de combustible equivalente a 500 pesos y solamente se venderá combustible a vehículos que porten placas de circulación del Estado.







El guanajuatense indicó que si hace falta destinar recursos extraordinarios para esta emergencia se hará.







"Los empresarios están empezando a decir que están teniendo pérdidas, yo ayer vi a (Carlos) Urzúa (Secretario de Hacienda), y le pedí que valorara un plan emergente con incentivos fiscales para este año por las pérdidas que van a sufrir los guanajuatenses debido a este desabasto que es atribuible a la Federación", comentó.







"Ya (los empresarios) están reflejando pérdidas en el sector turístico, en la industria cuero calzado, sobre todo el mayor retraso es en los empleados que no llegan a tiempo a sus trabajos", agregó.